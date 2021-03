Golden Globes 2021: Estos son los ganadores de los premios

La temporada de premiaciones de Hollywood tuvo una gala poco usual de los Globos de Oro.

Santo Domingo, RD.- Dos meses después de lo acostumbrado, los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) se celebraron de modo virtual, debido a la pandemia de la COVID-19, y con sus anfitrionas, las comediantes Tina Fey y Amy Poehler, en ciudades opuestas (Nueva York y Los Ángeles, respectivamente).

Chloe Zhao hizo historia al convertirse en la segunda mujer en triunfar en la categoría de dirección, después de que lo hiciera Barbra Streisand con Yentl en 1984.

Zhao dirigió Nomadland, un largometraje con actores naturales protagonizado por Frances McDormand sobre los estadounidenses que viajan en sus automóviles y ocupan trabajos de temporada por todo el país.

La gala estuvo inicialmente marcada por las críticas a la HFPA sobre la ausencia de miembros negros. La asociación ha prometido cambiar la composición de sus jurados.

LOS GANADORES.-

MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN UNA PELÍCULA:

-Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah.

MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN UNA SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TV:

-John Boyega, Small Axe.

MEJOR ACTRIZ DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA

-Catherine O'Hara, Schitt's Creek.

MEJOR LARGOMETRAJE ANIMADO:

-Soul.

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TV:

-Mark Ruffalo, I Know This Much Is True.

MEJOR GUION – PELÍCULA:

-The Trial of the Chicago 7.

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA:

-Emma Corrin, The Crown.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL – PELÍCULA:

-"Io Si (Seen)" - The Life Ahead.

MEJOR BANDA SONORA – PELÍCULA:

-Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste.

MEJOR ACTOR DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA:

-Jason Sudeikis, Ted Lasso

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA:

-Schitt's Creek.

MEJOR ACTRIZ EN UNA PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA:

-Rosamund Pike, I Care A Lot.

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA:

-Josh O'Connor, The Crown.

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA:

-Minari (Estados Unidos).

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN – DRAMA:

-The Crown.

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN UNA PELÍCULA:

-Jodie Foster, The Mauritanian.

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN UNA SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TV:

-Gillian Anderson, The Crown.

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TV:

-Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit.

MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TV:

-The Queen's Gambit.

MEJOR DIRECTORA:

-Chloe Zhao, Nomadland.

MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA:

-Borat Subsequent Moviefilm.

MEJOR ACTOR EN UNA PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA:

-Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm.

MEJOR ACTRIZ EN UNA PELÍCULA – DRAMA:

-Andra Day, The United States vs. Billie Holiday.

MEJOR PELÍCULA – DRAMA:

-Nomadland.

UNA ADMISIÓN POR LA FALTA DE DIVERSIDAD.-

Los nominados y ganadores son escogidos por 87 miembros de la asociación, que en días recientes fue objeto de una campaña de boicot llamada #TimesUpGlobes, luego de que se supo que ninguno de sus miembros es de raza negra.

La organización respondió que pondrá en acción un plan para incluir miembros negros y de otros orígenes tradicionalmente menos representados.

Fey y Poehler abordaron el tema en el discurso de apertura de la ceremonia: "La asociación está compuesta por 90 periodistas internacionales, ninguno negro. Un par puede que sean fantasmas y se rumora que el miembro alemán es una salchicha con una carita dibujada".

"Los premios son estúpidos", dijeron ambas. "Pero aún con cosas estúpidas, la inclusión es importante", dijo Fey, y luego exigió a la HFPA que cambien la composición de sus miembros.

Este año volvieron también los cuestionamientos de que las elecciones de los nominados y ganadores pueden verse influidas por promociones y obsequios de las compañías de producción, algo que la asociación ha negado.

Fuente: BBC.COM