Globo chino tenía antenas para interceptar señales de comunicaciones, según EE.UU.

Tras la detección de un globo chino que atravesó Estados Unidos la semana pasada, el Departamento de Estado aseguró que aparatos de vigilancia de Pekín han sobrevolado más de 40 países de los cinco continentes. Además, afirma que el globo chino iba equipado con instrumentos aparentemente capaces de interceptar y geolocalizar señales de comunicaciones, sin precisar de qué tipo.

La Marina estadounidense continúa la búsqueda, con vehículos submarinos no tripulados, de los restos del globo, derribado el pasado sábado sobre el Atlántico por un F-22 frente a la costa de Carolina del Sur. China se defiende y sostiene que se trataba de un globo meteorológico de carácter civil y con funciones de investigación científica.

El Pentágono envió hace unas semanas al Congreso de Estados Unidos un informe en el que decía que el registro de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI, por sus siglas en español) se había disparado y que muchos parecían ser globos y drones. Y advertía de que las autoridades estaban “investigando cualquier evidencia de posible implicación de gobiernos extranjeros” en esos nuevos ovnis.

Investigaciones

El Departamento de Estado ha respondido este jueves que las imágenes de alta resolución que ha tomado del globo muestran equipos claramente diseñados para funciones de inteligencia y que no se corresponden con los instrumentos de los globos meteorológicos.

Además destaca múltiples antenas capaces de interceptar comunicaciones y paneles solares de un tamaño suficiente para generar energía con la que alimentar sensores de recolección de datos de inteligencia.

Además, Washington asegura que la compañía fabricante del globo, cuyo nombre no ha desvelado, mantiene lazos con el Ejército chino. También, que se plantea tomar medidas contra las entidades vinculadas a la incursión en el espacio aéreo estadounidense. El Departamento de Estado explica que la compañía fabricante muestra en su sitio web vídeos de vuelos pasados, aparentemente sobre Estados Unidos y otros países.

El incidente ha enturbiado las relaciones entre Pekín y Washington. Tras el avistamiento, el secretario de Estado, Antony Blinken, suspendió un viaje a China, donde planeaba llegar el domingo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes durante su discurso sobre el estado de la Unión: “Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país”.

Análisis del globo

Tras recibir la visita del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Blinken explicó el miércoles que están analizando los restos “para saber más sobre el programa de vigilancia”. “Lo combinaremos con lo que sepamos del globo en sí y lo que hayamos averiguado a partir de nuestra cuidadosa observación del sistema cuando estaba en nuestro espacio aéreo”, dijo.

“Ya hemos compartido información con docenas de países de todo el mundo, tanto desde Washington como a través de nuestras embajadas. Lo hacemos porque Estados Unidos no era el único objetivo de este programa más amplio que ha violado la soberanía de países de los cinco continentes”, añadió.

El Pentágono también ha señalado que espera analizar los restos con más detalle, pero dice que el seguimiento del globo ya le ha permitido sacar algunas conclusiones. “Esta última semana proporcionó a Estados Unidos una oportunidad única de aprender mucho más sobre el programa chino de globos de vigilancia, toda una información que nos ayudará a seguir reforzando nuestra capacidad de rastreo de este tipo de objetos”, afirmó este miércoles el general de brigada Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, en una comparecencia ante los medios.

Globos en otros continentes

“El hecho de que sepamos que estos globos han sido avistados nos permite ahora evaluar que son globos chinos que operan sobre al menos cinco continentes en regiones como América Latina, el sudeste asiático, Asia oriental y Europa”, añadió Ryder, que declinó dar detalles sobre localizaciones específicas, refugiándose en el secreto ante algunas de las preguntas: “No puedo entrar en los datos de inteligencia”.

El Pentágono asegura que ha habido cuatro globos anteriores que han sobrevolado territorio estadounidense como parte de un programa chino que lleva funcionando varios años, tres durante la presidencia de Donald Trump y otro ya con la de Biden.

“Esto es lo que evaluamos como parte de un programa más amplio de globos de vigilancia chinos”, dijo Ryder.

Y trató de mantener un equilibrio entre las posiciones aparentemente contradictorias de la última semana. Esto cuando inicialmente sostuvo que se detectaron varios globos chinos durante la presidencia de Donald Trump y luego reculó.

“Mientras que algunos de estos globos no habían sido identificados previamente, análisis de inteligencia posteriores nos permitieron indicar que se trataba de globos chinos”, sostuvo este miércoles, sin dar más detalles.

Fabrica de globos

Fuentes de inteligencia de Taiwán citadas por The New York Times sostienen que los científicos militares chinos han estado buscando la manera de fabricar globos más resistentes, difíciles de detectar y que puedan servir incluso como plataformas para disparar armamento avanzado. China reclama la soberanía sobre Taiwán y la isla es el punto de fricción más caliente entre Washington y Pekín, aunque la rivalidad de las dos superpotencias se ha extendido al terreno económico y tecnológico.

Biden también se refirió a esa rivalidad en su discurso del martes: “He dejado claro al presidente Xi [Jinping] que buscamos la competencia, no el conflicto. No me disculparé por invertir para hacer fuerte a Estados Unidos, invertir en la innovación estadounidense, en industrias que definirán el futuro y que el Gobierno de China pretende dominar”.

Estados Unidos ha impuesto restricciones a la exportación a China de sus microprocesadores más avanzados y estudia formas de endurecer ese embargo tecnológico para evitar que se dé uso militar a productos estadounidenses avanzados. Los investigadores del Servicio Naval de Investigaciones Criminales (NCIS) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) analizan si los restos del globo chino muestran que utilizaba tecnología estadounidense o de otros países occidentales.