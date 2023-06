Francis Suarez entra en la contienda: Se postula a la presidencia de Estados Unidos

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado. El popular alcalde de la ciudad de Miami decidió entrar en la primaria republicana para intentar convertirse en el nominado del partido de cara a la elección presidencial de 2024. Si bien desde horas de la tarde de ayer trascendió la información de que legalmente habría presentado su candidatura, hasta ahora nadie había tenido confirmación de boca de Suarez.

En una entrevista en el programa matutino Good Morning America, que es visto por un promedio de cinco millones de personas al día, Suarez confirmó que se lanza a la presidencia aunque con un tecnicismo, por el momento anunció un comité de exploración. Es decir, si bien la registración tuvo que hacerla como candidato, Suarez apunta a formar un comité que analice la posibilidad de lanzarse. De todas maneras, por ley en el momento en el que recaude cinco mil dólares para la campaña, inmediatamente se convierte en candidato más allá de las palabras que utilice para definirlo.

Esta noche Suarez dará un discurso en la biblioteca de la Fundación Ronald Reagan, en Los Ángeles, donde se espera que ahonde en la plataforma de su candidatura. El lugar escogido es icónico para un candidato que en varias oportunidades se autodefinió como un “republicano al estilo Reagan”.

Suarez además de ser alcalde de Miami fue hasta hace muy poco el presidente de todos los alcaldes del país.

Primer latino en la contienda

Suarez es un candidato inusual por muchos motivos. Por el momento es el primer latino en la contienda en los dos partidos. Además, se trata del único alcalde aspirando a la presidencia, una posición que generalmente buscan quienes ya estuvieron en la posición de gobernadores o senadores. Pero que como se sabe en el pasado lo ganó por una persona que nunca había tenido un cargo público: Donald Trump.

Nunca hasta ahora un alcalde logró ganar la presidencia de los Estados Unidos, sin embargo en el ciclo electoral del 2020 hizo una buena campaña Pete Buttigieg, quien era alcalde de la pequeña ciudad de South Bend, en Indiana. No logró la nominación pero lo nominaron luego por el presidente Joe Biden como secretario de transporte de la nación.

Suarez es hijo de exiliados cubanos, tiene 45 años y es el primer alcalde de Miami que nació en la ciudad en la historia. Abogado de profesión, su perfil político cobró relevancia nacional durante la pandemia, cuando Miami se convirtió en el polo de atracción de inversores, empresas y residentes de todo el país en busca de una más alta calidad de vida e impuestos más bajos.

Su campaña, según dijo esta mañana, se basa en tres conceptos simples que resultaron efectivos en Miami: impuestos bajos, mantener la ley y el órden, y estar abiertos a la innovación. Esto es lo que Suarez define como el modelo Miami, una serie de políticas que resultaron exitosas en la ciudad que, según dice, son escalables a nivel país.

Suarez y DeSantis

El estado de Florida es el tercero en cantidad de votos electorales que aporta en las elecciones presidenciales (empatado con Nueva York, y apenas por detrás de California y Texas). Por lo tanto, su importancia es enorme.

Con el anuncio de Suarez, ya son tres los candidatos en la primaria republicana que viven en este estado: el expresidente Donald Trump, con su residencia de West Palm Beach, y el gobernador Ron DeSantis.

Es de público conocimiento que Suarez y DeSantis no tienen una buena relación pese a pertenecer al mismo partido. Con respecto al ex presidente Trump, Suarez ha dicho públicamente que no votó por él ni en 2016 ni en 2020 (aunque en ambas ocasiones votó por candidatos republicanos), porque no siempre estaba de acuerdo con su modo aunque sí con muchas de sus políticas. La influyente asesora de Trump, Kellyanne Conway, ha dicho publicamente que cree que Suarez podría ser un excelente candidato a vicepresidente en una fórmula presidencial con Trump.

Suarez se desempeñó además como presidente de todos los alcaldes del país durante el último año y medio. Su estilo, según afirma, es mucho más pragmático que el de otros politicos porque “los alcaldes deben ofrecerle soluciones a los residentes”.

Con su lanzamiento ya son 11 los pre-candidatos republicanos a la elección presidencial.