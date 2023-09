Santo Domingo, RD. – Dirigentes del Consejo Nacional de Comercio en Provisión denunciaron que la falta de inclusión por parte del gobierno en políticas de financiamiento y las importaciones irregulares son las principales causas de los altos precios de la canasta familiar.

Y es que los precios en la canasta básica familiar continúa siendo una piedra en el zapato del presidente Luis Abinader. Por esto, líderes del comercio y provisiones explicaron, que si el dinero del encaje legal, liberado hace meses, lo habrían utilizado para los fines, esto no estaría ocurriendo.

Si a tí te prestan un dinero y tú no lo tira a la calle, no lo utiliza para los fines, lamentablemente el dinero no se va a ver. Entonces, por ende, no hay circulantes en la calle. Porque si ellos tomaron más de 100 mil millones de pesos, y lo tiraron a la calle, ese circulante se va a ver.

Explicaron.