El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue internado el pasado lunes debido a «un intento de suicidio», precisó el exmandatario Rafael Correa en X.

«Hemos confirmado que la emergencia médica fue intento de suicidio. No ha comido nada y se encuentra en huelga de hambre», indicó el exmandatario.

Además, precisó que –finalmente– Glas pudo contactarse con su defensa y sus familiares.

Del mismo modo, Correa responsabilizó al presidente «Daniel Noboa por la integridad física y emocional de Jorge [Glas]».

Asimismo, le llamó a recordar que «claramente ha cometido el delito tipificado en el artículo 125 del código penal» del país.

Por su lado, Sonia Gabriela Vera García, miembro del equipo de abogados que defiende a Glas, publicó en sus redes sociales un extracto de la conversación que sostuvo con el exvicemandatario.

En la publicación, relató los vejámenes a los que fue sometido el político durante el asalto a la embajada mexicana en Quito.

Glas contó que antes de leerle sus derechos, cuatro policías lo maniataron y lo golpearon brutalmente y luego procedieron a filmar una escena trucada, que buscaba hacer parecer que se le había respetado su integridad.

«Luego me vuelven a filmar para hacer un amague (…). Yo estaba todo apaleado y me ponen nuevamente a leerme los derechos. Se pone la policía a leer y me sientan ahí y yo me desvanezco. Y todavía me dicen: ‘párese, párese’. Yo trataba de pararme pero no podía por la paliza que me habían dado», relató.