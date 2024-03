Ariel Henry permanece en Puerto Rico mientras Caricom se reúne en Jamaica para abordar la crisis en Haití

EE.UU.- Al mismo tiempo que el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, llega este lunes a Kingston, Jamaica, para una reunión que discutirá la crisis política y de seguridad en Haití con dirigentes de países caribeños, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, continúa en Puerto Rico con planes de regresar a su país.

El Departamento de Estado de Puerto Rico, en declaraciones escritas a El Nuevo Día, confirmó que, “El primer ministro permanece en la isla mientras realiza gestiones para regresar a su país, una vez sea esto posible”.

Henry aterrizó, de manera sorpresiva, el pasado martes y, desde entonces, se hospeda en un hotel de Isla Verde. Hasta el lugar han llegado miembros de la comunidad haitiana en Puerto Rico para manifestarse y exigir su renuncia.

En entrevistas separadas, el líder comunitario Leonard Prophill y el padre Olín Pierre reiteraron la necesidad de que Henry dimita para que se inicie un proceso de transición política en Haití. También, reconocieron como esencial que haya un proceso de rendición de cuentas por las vidas perdidas debido a la crisis que sufre el país caribeño.

“Hace un mes, Haití está en huelga para pedir la dimisión de, para mí, el exministro. Él no es el primer ministro porque él tiene casi 15 días fuera de Haití. ¿Qué él está gobernando? No está gobernando nada. Si no estás gobernando, renuncia”, expresó Pierre, quien opinó que, pese a entender que Henry “ha hecho muchas cosas malas” a los haitianos, considera que está en las manos de la justicia adjudicarle culpa.

Caricom atiende la crisis

Henry, un neurocirujano de 74 años, asumió el cargo el 20 de julio de 2021, tras el asesinato del entonces presidente, Jovenel Moïse, quien lo nombró dos días antes de su muerte. La intención de Moïse era que Henry integrara a fuerzas de distinto color político en su gabinete, con el fin de calmar las tensiones y convocar elecciones, que siguen sin celebrarse.

Durante la reunión de alto nivel de la Comunidad del Caribe (Caricom), en suelo jamaiquino, se discutirá la propuesta para “acelerar una transición política en Haití mediante la creación de un colegio presidencial independiente de base amplia, así como el despliegue de una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, en inglés) para hacer frente a la actual crisis de seguridad”, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado federal, Matthew Miller, quien indicó que también se espera que se discuta un proceso de “elecciones libres y justas”.

Ante preguntas de la prensa sobre si el primer ministro Henry tendría alguna presencia en la reunión, el portavoz Miller dijo, en inglés: “No estoy al tanto de ninguna, pero, como siempre, dejaré que él hable sobre sus viajes”.

Prophill sostuvo que tenía información respecto a que Henry no asistiría a la reunión de Caricom. “No va a estar en la reunión”, expresó, y aseguró que el político “va a permanecer en Puerto Rico”.

Sobre el encuentro, el líder comunitario haitiano considera que es una respuesta tardía a la crisis política y de seguridad que, por años, ha enfrentado su nación.

Olín Pierre: tienen que dejar a los haitianos decidir por su país

“La decisión está súpertarde, en el sentido que, después que tantos jóvenes han perdido su vida, que tanta gente ha sido secuestrada. […] Ahora están viendo la realidad, pero la realidad y el sufrimiento de Haití lleva tiempo. Ellos están haciendo eso ahora porque no ven ninguna salida. Hay que meter mano, hay que reunirse, pero esa reunión, para mí, ha sido súpertarde”, expresó Prophill, quien exige también que Henry rinda cuentas ante la justicia.

En tanto, Pierre entiende que “no es Caricom ni Estados Unidos quienes tienen que decidir. Ellos pueden ayudarnos, pero tienen que dejar a los haitianos decidir por su país. […] Queremos ayuda, pero no que impongan a alguien”.

Aunque no se pudo precisar hasta cuándo Henry permanecerá en Puerto Rico, un portavoz del Departamento de Estado federal declaró a El Nuevo Día que no se está proveyendo asistencia al primer ministro para que regrese a Haití y que sus diálogos con el político se han centrado en la necesidad de seguridad y una transición política.

Asimismo, agregó que la dependencia federal se centra en apoyar a la Policía Nacional Haitiana para restablecer la seguridad, acelerar el despliegue de la MSS y la transición pacífica al poder.

Con información de: Elnuevodia.com