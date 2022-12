Ante escasez de órganos, construyen hígados humanos a partir de cerdos

Santo Domingo, RD.- La empresa biotecnológica Miromatrix, de EE.UU., desarrolla una tecnología novedosa para la bioingeniería de órganos humanos totalmente trasplantables. Sus creadores consideran que su plataforma patentada de descelularización de órganos de cerdo y poserior recelularización con células humanas por perfusión para crear órganos funcionales escalará de manera eficiente para abordar la escasez de órganos humanos disponibles, especialmente de hígados.

Con esto pretenden ayudar a salvar y mejorar la vida de los pacientes, comunica la compañía en su web. Según la Fundación Estadounidense de Trasplantes, se estima que hay 114.000 personas en Estados Unidos que esperan un trasplante de órganos que les salve la vida y que un promedio de 20 personas mueren diariamente debido a la falta de órganos disponibles.

La tecnología

La tecnología de Miromatrix aprovecha las capacidades regenerativas de las células humanas en el desarrollo de órganos complejos. Estudios preclínicos demostraron la capacidad de bioingeniería de estos órganos con vascularización funcional y función orgánica, y los biotecnólogos creen que podrían tener importantes ventajas funcionales e inmunológicas en comparación con la modificación genética de células animales y el xenotrasplante. La empresa espera poder desarrollar en el futuro otros órganos, incluidos pulmones, páncreas y corazones.

En el laboratorio de la compañía en Mineápolis, los técnicos eliminan con detergente las células de cerdo. Dejando solamente un andamiaje de matriz extracelular flexible con vasos sanguíneos vacíos y libre de las células del hígado.

A continuación, las células de hígado humano, tomadas de órganos donados que no se pueden trasplantar, volverán a fluir dentro de ese caparazón. Esas células vivas se mueven hacia los rincones y grietas del andamiaje para reiniciar las funciones del órgano, explicaron a The Associated Press.

