Alerta en Florida por peces sierra que giran hasta morir

Los peces sierra peine (Pristis pectinata), una especie marina en peligro de extinción, está exhibiendo un comportamiento inusual y muriendo en grandes cantidades en las aguas de Florida.

Según un reciente comunicado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), se busca determinar las causas de una situación que afecta a estos seres marinos, los cuales prácticamente no han cambiado en millones de años.

Adam Brame, coordinador de recuperación de peces sierra de NOAA Fisheries, señaló que «si se presenta la oportunidad, este sería el primer intento de rescatar y rehabilitar peces sierra peine en su hábitat natural».

Biologists rescue sawfish in the Florida Keys, animal transported to Mote Marine Lab for rehabilitation https://t.co/cFukqE8miu pic.twitter.com/Wcod9y876z