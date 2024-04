Acusan a sobreviviente de los Andes de abuso a jovencitas

Mexicanos cargan contra Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de Los Andes en 1972, por supuestamente tocarle las nalgas de forma premeditada a varias chicas durante una conferencia en la localidad de Torreón, en el país azteca.

Varias cuentas en redes sociales compartieron un par de videos donde se aprecia la acción por la que condenan al uruguayo. En la grabación, se observa a dos jóvenes sacándose una foto con el sobreviviente. Sin embargo, este baja su mano, llegando a lugares inapropiados.

“Una vez puede ser accidental pero, ¿varias? Roberto Canessa resultó ser un viejo rabo verde, en ambos videos se aprecia como a las dos chicas les toca el trasero, que poca m…”, “Con esas mañas pagan por ir a verlo”, “Ojalá eso sirva para que no vuelva a funcionar ni tenga asistencia a ninguna otra de sus conferencias”, son algunas reacciones de internautas.

Canessa forma parte de los 16 sobrevivientes de la tragedia de Los Andes ocurrida en 1972. Un hecho histórico que inspiró La Sociedad de la Nieve, película nominada a los Premios Óscar y que dio mayor exposición a personajes como este cardiólogo.

¿Quién es Roberto Canessa, sobreviviente de los Andes?

De acuerdo con su sitio web, Roberto Canessa es un médico cardiólogo pediatra, galardonado tres veces con el Premio Nacional de Medicina de Uruguay. En 2015 fue designado Honorary Fellow of the American Society of Echocardiography.

Su nombre se conoció mundialmente luego de la tragedia del 13 de octubre de 1972, donde un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrellara en la cordillera de los Andes. Contaba con 19 años y cursaba segundo año de Medicina en Uruguay. Roberto salió prácticamente ileso. Ello le permitió desde un primer momento desplegar una actividad frenética para escapar de la trampa.

Primero, actuó como “médico”, atendiendo a los heridos. Luego como organizador, creando las hamacas para los heridos o colaborando con la idea de usar los cuerpos de los muertos para alimentarse y ganar tiempo.

Actualmente, dicta conferencias de liderazgo para empresas. Asimismo, colabora con una red integrada por prestigiosos colegas de todo el mundo.