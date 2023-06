Acuerdo sobre techo de deuda de EEUU es aprobado por la Cámara de Representantes

Washington, EEUU.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio su respaldo al acuerdo entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el líder republicano, Kevin McCarthy, para elevar el techo de la deuda federal a cambio de algunos recortes al gasto público.

Una amplia mayoría de legisladores tanto demócratas como republicanos votaron a favor de la medida. Esto después de que varios conservadores del ala más extremista del partido mostraran su rechazo a la iniciativa. Entendía que no limitaba lo suficiente el gasto público.

En concreto, hubo 314 votos a favor (165 de demócratas y 149 de republicanos) y 117 votos en contra (46 demócratas y 71 republicanos). Dos miembros de cada partido se abstuvieron.

El presidente Joe Biden aseguró que esta votación es un “paso decisivo” para evitar el default.

El mandatario resaltó que el proyecto protege los pagos a la Seguridad Social y a los programas de asistencia sanitaria para mayores vulnerables.

Here's what else becomes law alongside the biggest spending cut in history:

✅ Welfare work requirements to lift people out of poverty

✅ The 1st permitting reform in 40 years to build more in America

✅ Biggest clawback of taxpayer money ever with billions in unspent COVID funds