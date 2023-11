Multiplica por dos el almacenamiento de tu móvil con un pendrive USB

Santo Domingo, RD.- Tener poco espacio de almacenamiento libre en el móvil es un fastidio para el uso habitual haciendo fotos, recibiendo archivos e instalando aplicaciones. Y aunque haya formas de paliarlo como lo de mantener a raya las apps, lo cierto es que un pendrive acaba siendo la mejor solución en muchos casos.

Porque sí, aunque asociemos mucho más un lápiz de memoria a un ordenador, conectar un pendrive a un móvil Android es igual de sencillo. Si nunca lo probaste, te daremos todas las claves para saber cómo funciona y quérequisitos has de cumplir.

Cómo saber si tu móvil es compatible

La base de todo es saber si a tu móvil se le puede conectar un pendrive o por el contrario no es compatible. Y, spoiler, será compatible. Decimos esto porque ya prácticamente cualquier móvil lo es desde hace unos cuantos años.

En cualquier caso no está de más asegurarse de que es compatible con USB OTG, que es el estándar que debe tener el puerto para permitir estas conexiones. Aplicaciones como OTG Checker pueden servirte, aunque no descartes la compatibilidad incluso si esta app te dice que no la tiene, dado que es posible que tu smartphone tenga un estándar propietario del fabricante.

Qué tipo de pendrive conviene utilizar

Fundamentalmente diferenciamos los tipos de lápices de memoria en función de su conector. La mayoría son USB-A y estos sirven en Android, aunque con adaptador, dado que los móviles Android disponen de puerto USB-C y es incompatible con el tipo ‘A’ del pendrive. En esos casos deberás comprar un adaptador de USB-A a USB-C, pero el funcionamiento será el mismo.

También se puede usar un adaptador en forma de cable. Ahora bien, deberá admitir la transferencia de datos, ya que en caso contrario y que sea un cable de carga, no podrás pasar archivos del móvil al pendrive y viceversa, ya que ni siquiera se reconocerán entre sí.

No obstante, aquello sirve para los pendrives que pudieses tener ya por casa con USB-A, pero si no tienes ninguno o no te importa comprar uno nuevo, convendría que optases directamente por un pendrive con USB-C. De hecho los hay de doble conexión, teniendo USB-A a un lado y el USB-C a otro. Sobra decir que con estos no hará falta un adaptador intermedio entre el lápiz y el móvil.

Cuánta memoria ha de tener el pendrive

Esto es algo puramente personal, dado que depende del uso que vayas a hacer del pendrive y cuánto espacio necesites. No podemos por tanto dar un consejo general más allá de que cuánto más, mejor. Si quieres algún dato más exacto, los 64 GB deberían ser lo mínimo para poder almacenar una gran cantidad de archivos sin problema.

Si bien los 64 GB pueden ser escasos para el almacenamiento interno de un móvil, no lo es tanto para un pendrive. En el peor de los casos, si tuvieses ya un móvil con esa capacidad, tendrías hasta 128 GB en total para tus archivos. En cualquier caso, volvemos a lo de antes y es que cuánto más, mejor, aunque también debemos decir que los precios de los pendrive aumentan en consecuencia.

Algo fundamental para que el móvil pueda reconocer y gestionar el espacio del pendrive es que esté formateado en FAT32. Es el formato más común en que se encuentran estas memorias externas, pero si no lo tienes así, deberás recurrir a un ordenador para cambiarle el sistema de archivos al pendrive.

Cómo se conecta el pendrive al móvil Android

Te va a parecer demasiado estándar esta respuesta, pero para conectar un pendrive a un móvil Android sólo hay que enchufarlo a su correspondiente puerto. Evidentemente, llegados a este punto debemos hacer un repaso a todos los requisitos comentados anteriormente para asegurarnos de que cumplimos con ellos. En caso contrario, el móvil no reconocerá el accesorio.

Cómo se gestionan los archivos del pendrive

No hace falta una aplicación especifica dedicada a la gestión del pendrive, ya que sirve con cualquier gestor de archivos que ya tengamos en el dispositivo. Aquí la aplicación de Google Files te puede servir perfectamente, siendo la nativa que traen los móviles con Android. Aunque insistimos en que puede servir cualquier otro gestor.

Al igual que estas apps permiten navegar entre los archivos internos del móvil, también permitirán acceder al almacenamiento del pendrive en su correspondiente apartado. Allí podrás crear carpetas, añadir archivos de todo tipo, moverlos al almacenamiento interno, borrarlos… En fin, que será igual que el almacenamiento interno, con la sutil diferencia de que no ocupa espacio del móvil.

Cabe decir que luego también podrás compartir esos archivos en otras apps. Véanse como ejemplo aplicaciones de correo electrónico o de mensajería, las cuales permiten adjuntar archivos de la memoria interna, pero también del pendrive si está conectado.

Qué tipo de archivos se pueden almacenar

Como ya veníamos diciendo anteriormente, el abanico de posibilidades tiende a infinito. Fotografías, vídeos, documentos en PDF, de Word, de Excel, archivos comprimidos, APKs y un largo etcétera. Es exactamente igual que en el almacenamiento interno, teniendo el único límite de no exceder el espacio.

Otra cosa bien distinta es poder abrir o no esos archivos. Las fotografías y vídeos, sin problema gracias Google Fotos o la app nativa de álbumes de tu móvil. Ya para otros archivos deberás tener una app que sea capaz de abrirlos y/o ejecutarlos.

Cómo asegurarse de que no supone la entrada de malware

Tradicionalmente ha habido mucho miedo fundado a los pendrive porque tendemos a pensar que traen virus. De serie, no, ningún pendrive trae malware en su interior. El riesgo puede venir si lo conectamos a menudo a equipos que puedan estar infectados, incluso el propio móvil.

Por tanto, las reglas aquí son las mismas que para proteger el móvil de virus. Lo esencial es no añadir archivos descargados de páginas de dudosa confianza y pasarle siempre un antivirus cuando lo conectemos a un ordenador. En caso de dudas sobre su infección, lo mejor será formatearlo.

Cómo desconectar el pendrive de forma segura

Si a la hora de hablar de cómo conectar el pendrive éramos muy obvios, aquí no lo seremos tanto. No basta con desconectarlo sin más. De hecho, es mala idea porque podría corromper archivos si se estaba acabando de realizar un cambio o transferencia de archivos. Muchas veces creemos que no pasa nada, hasta que pasa…

La mejor forma de desconectarlo y hacerlo de forma segura es desmontar el pendrive con su correspondiente ajuste en el gestor de archivos. Se trata de una opción que, pasados unos segundos desde que se marca, dejará de reconocerlo en el móvil y se nos permitirá desconectarlo físicamente.

Con información de Xataka Android.