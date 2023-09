China prohibió a los funcionarios gubernamentales usar iPhone para trabajar

China ha ordenado a los funcionarios de las agencias del Gobierno central que no utilicen iPhone de Apple y otros dispositivos de marcas extranjeras para trabajar ni llevarlos a la oficina, informó el Wall Street Journal, basándose en la información de personas familiarizadas con el asunto.

Las órdenes fueron dadas por superiores a su personal en las últimas semanas y aún no está claro cómo se están aplicando, dijo el WSJ.

El artículo no nombra otras marcas o modelos de teléfonos además del de Apple. No se pudo contactar de inmediato a la Oficina de Información del Consejo de Estado de China para hacer comentarios y Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

En los últimos años, China se ha preocupado más por la seguridad de los datos y ha implementado nuevas leyes y requisitos de cumplimiento para las empresas.

En mayo, el país había instado a las grandes empresas estatales a desempeñar un papel clave en su campaña para lograr la autosuficiencia en tecnología, aumentando las apuestas en la carrera en un contexto de desavenencias con Estados Unidos.

Las tensiones entre China y Estados Unidos se han recrudecido, en un momento en que Washington trabaja con sus aliados para bloquear el acceso de China a tecnología necesaria para mantener la competitividad de su industria de chips y Beijing restringe los envíos de importantes empresas estadounidenses, como el fabricante de aviones Boeing y la empresa de chips Micron Technology.

Estados Unidos ha impuesto restricciones significativas sobre el uso de dispositivos y equipos de Huawei, basadas en preocupaciones de seguridad nacional y ciberseguridad.

La Administración de Comercio de los Estados Unidos incluyó a Huawei y a algunas de sus filiales en la “Lista de Entidades” del Departamento de Comercio, lo que implica restricciones para hacer negocios sin obtener una licencia especial del gobierno. Como resultado, muchas agencias gubernamentales estadounidenses, incluyendo a los funcionarios públicos, se vieron limitadas o prohibidas de usar dispositivos Huawei.

A fines de 2022, la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense (FCC, por sus siglas en inglés) prohibió los dispositivos de las marcas chinas Huawei Technologies Co. y ZTE Corp. Esta medida es una continuación del esfuerzo por limitar el alcance y la influencia de estas compañías en las redes del país, con el que desde hace años Washington está comprometido.

En 2018, el Congreso ya había aprobado una disposición por la cual se prohibió que las agencias federales compren equipos a las compañías señaladas por la FCC y se estableció, por otro lado, que las empresas no sean elegibles para recibir subsidios federales ni hacer negocios en el país.

Fuente: Infobae