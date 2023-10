Seguros Reservas firma acuerdo con Moffitt Cancer Center para ampliar red atención oncológica internacional

Ambas entidades firmaron un acuerdo estratégico, a través de Just, para brindar acceso a los pacientes al centro mejor clasificado de oncología ubicado en Tampa, Florida, Estados Unidos.

Santo Domingo, D.N. Seguros Reservas, a través de su producto de salud internacional con cobertura local, Just, firmó un acuerdo con Moffitt Cancer Center, actualmente uno de los mejores 10 centros oncológicos en Estados Unidos, de acuerdo a Newsweek.

La aseguradora robustece cada vez más su red de prestadores de nivel mundial, brindándole a los asegurados el acceso a un centro con amplia trayectoria y especialidad en tratamientos para el cáncer, como lo es Moffitt Cancer Center.

En un encuentro realizado en las oficinas de Seguros Reservas se firmó el convenio, el doctor Roberto Díaz, Asesor Médico de Iniciativas Internacionales y Director Clínico de Redes en el Departamento de Radio Oncología del Moffitt Cancer Center, representó al centro, mientras que por parte de la aseguradora asistieron Víctor Rojas, Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Reservas, el doctor Alejandro Cambiaso, Vicepresidente Médico de Seguros de Personas, y Estíbaliz González, Directora General de Seguros de Personas.

Esta alianza garantiza una atención integral y altamente personalizada, respaldada por un equipo multiespecializado que se mantiene a la vanguardia de la investigación oncológica y cuenta con una sólida cartera de servicios y ensayos clínicos.

Algunos de los programas de investigación destacados incluyen Medicina Molecular, la Inmuno-Oncología, la Biología y Evolución del Cáncer, la Epidemiología del Cáncer, así como el análisis de resultados de salud y comportamiento.

Según las estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN), durante el año 2020 en República Dominicana se reportaron 19,816 casos nuevos de cáncer, con una tasa de mortalidad relacionada con esta enfermedad que superó el 61%.

El informe resalta que los cinco tipos de cáncer más comunes en ambos sexos fueron el cáncer de próstata, mama, pulmón, colon y cervicouterino, siendo el cáncer de mama el más frecuente en las mujeres y el cáncer de próstata en los hombres.

Mediante este acuerdo Seguros Reservas y Moffitt Cancer Center buscan ofrecer mayores oportunidades para obtener evaluaciones y tratamientos oportunos, ya que está ampliamente demostrado que un diagnóstico temprano puede salvar vidas.

Sobre Seguros Reservas

Seguros Reservas es una empresa que cuenta con más de veinte años de experiencia en el mercado asegurador dominicano, dedicada a la provisión de soluciones integrales de seguros. Es la única compañía dominicana en obtener mayor calificación por Fitch Ratings AA+ (Dom) y primera vez calificados por AM Best con A- (Excelente), ambas con perspectivas estable.

Sobre JUST

• Seguro Médico Internacional con cobertura local, que cuenta con 3 planes enfocados en el mercado norteamericano y global, JUST Total, JUST Vital y JUST Balance.

• La RED más completa de centros médicos de alta especialización a nivel internacional.

• Más de 540 mil especialistas de la salud a nivel mundial.

• Servicios de hospitalización en casa, telemedicina, cirugía robótica, segunda opinión, entro otros.

• Cobertura de Trastorno de Espectro Autismo (TEA): Seguros Reservas apoya la inclusión permitiendo que sus asegurados puedan acceder a terapias conductuales y de comunicación en una amplia red en expansión de centros en República Dominicana y a nivel mundial.

Sobre Moffitt Cancer Center