Recomendaciones para evitar intoxicaciones en Navidad

Especialista resaltó consejos para evitar la correcta manipulación de alimentos y síntomas a los cuales se les debe prestar atención

SANTO DOMINGO.- De cara a las festividades navideñas y de fin de año, la infectóloga del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE), Elianet Castillo, invitó a mantener hábitos saludables y evitar intoxicaciones por medio de procedimientos seguros para las personas y sus familias.

“La intoxicación alimentaria es un síndrome que resulta de la ingesta de alimentos contaminados con microrganismos, toxinas o sustancias químicas. Existen más de 250 patógenos asociados a ella, especialmente cuando manejamos los alimentos de manera incorrecta”, explicó la especialista.

Los alimentos más frecuentemente asociados a intoxicaciones alimenticias son el huevo, las carnes no cocinadas completamente o recalentadas de forma no exitosa, cremas, mayonesas, leche no pasteurizada, mariscos, frutas y vegetales, entre otros.

Detalló que, usualmente, luego de que una persona ingiere comida contaminada, los síntomas inician, a menudo, hasta a las 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado. Los síntomas debutan de manera abrupta y se caracterizan por náuseas, vómitos, diarreas, cólicos abdominales, malestar general y en algunos casos, fiebre.

“Una pista de que estamos ante una intoxicación alimentaria es que suele haber más personas afectadas que también estuvieron expuestas a esta fuente común contaminada. Generalmente, los síntomas duran pocos días y la mayoría se recupera satisfactoriamente sin intervención médica. Sin embargo, en las personas con inmunosupresión (pacientes con cáncer, pacientes que utilizan esteroides u otros medicamentos inmunosupresores), pacientes con comorbilidades como cardiópatas, enfermedad renal crónica y diabéticos, el cuadro puede ser mucho más agresivo o de larga duración y requieren de una atención médica especializada”, manifestó la especialista del centro certificado por la Joint Commission International (JCI).

Acorde a los estándares internacionales de seguridad alimentaria, la doctora Castillo dijo que existen 8 consejos para disminuir el riesgo de contraer alimentos contaminados, tales como el lavado de manos, lavado de las superficies donde se manipularán los alimentos, lavado de las frutas y vegetales; separar los alimentos, evitar la contaminación cruzada entre frutas y vegetales, carnes, mariscos, aves y huevos; lavar los utensilios que hayan tocado estos alimentos, especialmente si estuvieron crudos.

Además, cocinar los alimentos a la temperatura correcta; al recalentar los alimentos, asegurarse que se cocinen o calienten completamente antes de ingerir; nunca dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador por más de una hora y, por último, no marinar los alimentos en el counter de la cocina; la forma más segura es entrar el alimento marinado al refrigerador.

