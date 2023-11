¿Qué hacer con el doble sueldo: pagar, gastar o ahorrar?

Santo Domingo, RD.- Acaba de iniciar una de las épocas más esperadas del año a nivel mundial, en donde se celebran las fiestas navideñas cargadas de alegrías, reencuentros con seres queridos, compartir con amigos y compañeros de trabajo. Cabe resaltar lo más espectacular, que es ese jugoso doble sueldo que recibe cada empleado de parte de la empresa para la que colabora.

El Código de Trabajo establece, que cada empleado debe disfrutar del doble sueldo, como popularmente se le llama al salario número 13, que se entrega a cada trabajador en el mes de diciembre.

La pregunta para muchos, días antes de recibir la reiterada remuneración, es ¿Qué hacer con el doble?, ¿lo gasto en las compras de regalos para navidad, la cena de nochebuena?, o, por el contrario, ¿saldo algunas deudas para empezar el nuevo año libre de compromisos económicos?

Por otra parte, algunos sopesan la idea de ahorrar un porcentaje de ese dinero para aguantar el mes de enero, que suele sentirse eterno.

Lo cierto es que no existe una fórmula secreta, ni una respuesta correcta a esta pregunta que encaje con todas las personas, pues todo dependerá de la salud financiera y de la realidad de vida de cada quién.

A continuación, te compartimos algunas recomendaciones a la hora de decidir qué hacer con tu doble sueldo.

Pagar las deudas

Puedes realizar un listado de las deudas que tienes junto con el balance que adeudas a cada una. Identifica las que tienen un mayor monto y el tiempo que resta para saldarlas. Asimismo, estos datos serán suficientes para que evalúes cuál o cuáles de esas deudas podrás saldar con tu doble sueldo.

De igual manera, otra opción sería investigar a cuáles de esos débitos tienes la opción de abonar al capital y hacer un ajuste para disminuir el monto a pagar en las cuotas, así ayudarás a bajar la cantidad destinada al pago de deudas en tu presupuesto para el próximo año.

Realizar compras navideñas

La época navideña trae consigo muchas actividades para compartir con amigos, familiares y compañeros de trabajo, lo cual aumentan las salidas y los intercambios de regalos, por lo que trata de ser cauto en tus gastos y así identifica esos encuentros a los que no debes de faltar y haz una lista de los regalos que debes hacer para que solo gastes en lo necesario.

Otra recomendación es realizar un presupuesto de gastos, donde no solo incluyas las actividades anteriores, sino también la cena de noche buena, compra de ropa, sesiones de fotos familiares, etc.; de esta manera no afectarás tu salud financiera.

Ahorrar

Recuerda que la vida continúa en enero, así que no gastes todo en diciembre y guarda “Pan Pa´ Mayo”. Dentro de los planes que ya tienes con tu doble salario, destina un porcentaje para el inicio de año, el cual es un mes que se caracteriza por sentirse como que nunca acabará. Así evitarás endeudarte para poder llegar a fin de mes.

Si eres de aquellos que lleva una buena salud financiera y tu repetida mensualidad te permite tener un dinero extra, piensa en invertir. Esta es una excelente recomendación para que puedas poner a multiplicar tu dinero.

Con información de: Finanzasconproposito.edu.do