¿Puede TikTok ayudar a personas con TDAH? Expertos e Influencers opinan

Estados Unidos.- TDAH, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 4 letras que comúnmente se usan en conversaciones y redes sociales. Sin embargo, detrás de esas 4 letras se encuentra una variedad de estigmas, desafíos y población de personas que manejan la vida cotidiana con la enfermedad.

El advenimiento de las redes sociales como TikTok también ha provocado un aumento en los diagnósticos de TDAH posteriores a la infancia, ya que las personas más adelante en la vida ven videos educativos cortos con los que pueden identificarse.

A medida que más personas reconocen los síntomas del TDAH y buscan un diagnóstico, surge la pregunta de qué papel juegan las redes sociales y la industria del entretenimiento en la vida de las personas con la enfermedad. ¿Las plataformas como TikTok exacerban o ayudan en el proceso de las personas con TDAH?

Influencers

En un esfuerzo por comprender mejor la situación, el medio estadounidense TooFab habló con un Influenser destacado sobre el TDAH en TikTok y una nueva compañía de telesalud que busca ayudar a diagnosticar y brindar tratamiento a las personas con TDAH.

En el pasado, las personas menospreciaban el TDAH o tenían miedo de buscar tratamiento y diagnóstico. El cambio está ocurriendo con el aumento de personas influyentes en el TDAH en TikTok e Instagram, y organizaciones como Done, que están trabajando para hacer que los diagnósticos y los tratamientos sean más accesibles.

TooFab habló con la influencer de TDAH, Olivia Lutfallah, que actualmente tiene más de 270 000 seguidores en TikTok, y Done. Representantes de Sussan Nwogwugwu sobre el pasado, presente y futuro del TDAH en términos de medios y entretenimiento.

TikTok

En 2022, es fácil buscar celebridades y/o personas influyentes que hayan sido diagnosticadas con TDAH. Sin embargo, para la influencer de TDAH Olivia Lutfallah, ese no siempre fue el caso. Lutfallah es una estudiante universitaria de 20 años de la Universidad de Western en Ontario, Canadá. Le diagnosticaron TDAH alrededor de los 7 años y gran parte de su contenido proviene de videos y recursos que desearía haber visto al comienzo de su viaje.

Ella le dijo «Cuando era más joven y no se hablaba tanto del TDAH, buscabas en línea para encontrar consejos, y no eran realmente útiles. Era como si estuvieran escritos por médicos que no tenían TDAH».

Los creadores de contenido como Lutfallah están ayudando a cambiar estas circunstancias para la próxima generación de diagnósticos de TDAH. Específicamente, la estudiante universitaria tiene una serie en su cuenta de TikTok, que incluye «Cosas relacionadas con el TDAH», «Comprender el TDAH» y «Consejos sobre el TDAH» que ayudan a desglosar experiencias y consejos sobre el TDAH. Por ejemplo, comprender el TDAH tiene como objetivo ayudar a poner las experiencias del trastorno de una «manera aceptable».

Gracias a estos videos, la influencer ha podido ayudar a las personas a reconocer sus síntomas y recibir un diagnóstico: «Sé que los creadores de contenido como yo hemos influido en las personas que buscan un diagnóstico. Y he leído artículos sobre personas que dicen que fueron diagnosticadas», y buscaron un diagnóstico y una evaluación debido a las cosas que han visto en línea». Ella explicó: «Y recibo muchos mensajes que dicen: ‘Empecé a ver tus videos hace unos meses, me acaban de diagnosticar hoy’, y eso es algo que nunca pensé que experimentaría, lo cual es realmente interesante».

Creadores como Lutfallah están ayudando a organizaciones como Done., a proporcionar información y tratamiento sobre el TDAH. Hecho. Es específicamente una empresa de telesalud que hace que los diagnósticos y tratamientos del TDAH sean más accesibles. Sussan Nwogwugwu agradece a los influencers de TikTok, ya que han ayudado a hacer crecer la empresa y el movimiento de Done., especialmente durante la pandemia.

«2020 estuvo absolutamente marcado por un aumento en el uso de las redes sociales. Vimos un aumento en los usuarios de TikTok… Ves a la gente compartiendo información… Esto realmente facilitó que la gente dijera: ‘Así es mi día, esto es lo que quiero'». lucha, tal vez debería ir a hablar con alguien sobre cómo me siento.’ Esa idea de que puedes obtener un poco más de conocimiento sobre lo que sucede en tu vida personal, y realmente hablar con un profesional al respecto, es lo que las redes sociales han contribuido a nuestro crecimiento». Nwogwugwu le dijo a TooFab.

La especialista interactúa con frecuencia con los pacientes que buscan un posible diagnóstico y dice que comúnmente escucha: «Oye, estaba viendo TikTok el otro día y vi que alguien estaba hablando sobre el TDAH, y esta soy yo».

Con infomación de Toofab