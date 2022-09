Miguel Medina: con 450 libras vive en carne propia el rechazo y la discriminación

Bernardo es uno de los finalistas del concurso Pierde Peso, Gana Vida de CDN. Espera ser el ganador de una bariátrica para mejorar su salud.

Santo Domingo, RD.- Miguel Medina tiene 33 años. Desde el 2015 lucha contra la obesidad. Busca ganarle la batalla a las 450 libras que le han quebrado la salud.

Su ilusión es perder peso, y volver a tener una vida normal. Sin embargo, sus esfuerzos no han sido suficientes. No ha podido superar el sobrepeso. Ya no trabaja. La enfermedad le impide seguir empleándose.

Por mi tema de peso no he podido seguir trabajando. Esto me ha traído muchas dificultades en muchas cosas. Miguel Medina. Participante Pierde Peso, Gana Vida.

Medina es uno de los participantes de la segunda temporada de Pierde Peso, Gana Vida. Él ve la bariátrica como una salida al a la obesidad. Dijo sentirse prácticamente está incapacitado. A veces hasta para ir al baño necesita ayuda.

Narró que antes de empezar a engordar su vida transcurría con normalidad: jugaba pelota, iba al gimnasio y hasta tomaba suplementos para mantener un buen físico. Pero, de repente, cayó en una vida sedentaria. Jamás volvió a realizar actividad física.

Durante mucho tiempo se dedicó al trabajo de taxista. Por lo que comer en la calle se volvió parte de su rutina. Eso lo llevó a aumentar de peso.

Contó que vive en carne propia el rechazo. Sus 450 libras son motivo de insultos, irrespeto y discriminación.

“Aunque yo sea gordo, soy un ser humano. Tengo una dignidad y deben respetarme”, expresó Medina.

¿Cómo votar?

Los videos de los participantes están colgados en el canal de YouTube CDN37.

Esta plataforma será utilizada para escoger a cuatro finalistas (dos hombre y dos mujeres) a través del voto de seguidores.

Para votar, el público debe ir a la sección COMUNIDAD (en el canal de YouTube CDN37) y hacer clic sobre el nombre del participante al que quiera otorgarle el voto.

Sobre el concurso de CDN

A finales del mes de julio 2022 CDN Canal 37 lanzó la segunda temporada del concurso Pierde Peso, Gana Vida. Se les realizarán dos bariátricas a dos televidentes que padezcan de obesidad (un hombre y una mujer).

Esta segunda edición está orientada, además del proceso quirúrgico, en ayudar a los participantes a crear un estilo de vida saludable.

Los criterios fundamentales del concurso son que la persona esté afectada de sobrepeso, arrastre una condición de salud. Y tenga recursos económicos limitados.