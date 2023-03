La RAE ‘despenaliza’ el uso de la tilde en ‘solo’ cuando haya riesgo de ambigüedad

La Real Academia Española (RAE) ha decidido una nueva redacción que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) sobre el uso de la palabra “solo”, según ha avanzado ABC. Cuando se utiliza como adverbio (que equivale a solamente), la Academia añadirá una salvedad en la que permitirá que lleve tilde si hay riesgo de ambigüedad. La norma la aplicará también a los pronombres demostrativos “este, ese y aquel”, con sus femeninos y plurales, siempre exclusivamente en casos de posible confusión si así lo percibe quien lo escribe.

En primer lugar, la RAE aclara que es “obligatorio no poner la tilde si no existe ambigüedad” y que es “optativo” ponerla en los contextos donde la persona que escribe perciba riesgos de ambigüedad. La norma sobre estas palabras cambió hace 12 años, cuando la academia introdujo la recomendación general que era la de no tildar estas palabras. Según la versión vigente hasta ahora, la palabra solo se “podía tildar cuando funcionaba como adverbio y si hay riesgo de ambigüedad, pero se recomienda no tildarlo ni siquiera en esos casos y resolver la ambigüedad de otra manera”. La novedad que se introducirá ahora es que en los casos en los que haya peligro de confusión, usar tilde o no pasa a ser criterio del que escribe el texto.

Académicos escritores consideraban debía despenalizarse

Esta novedad, según han explicado fuentes del pleno de la Academia de la Lengua, era reivindicada desde hace años por los académicos escritores que consideraban que debía “despenalizarse” el uso de la tilde en estas palabras, pues se daban casos de ambigüedad.

La decisión de 2010 generó polémica y numerosos escritores reclamaron el uso de la tilde para estas palabras. Autores como Mario Vargas Llosa, Javier Marías o Pere Gimferrer siguieron acentuando el adverbio y se criticó que la medida generaba confusión. La Academia ha estado dividida sobre la tilde en solo y los pronombres demostrativos, según reconocía en una entrevista en julio de 2020 el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Fuente: El País