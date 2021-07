El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, cierra la carta con la siguiente pregunta: "¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?"

Estados Unidos.- Un hombre ganó 55 millones de dólares en la lotería y no lo contó a su familia durante 10 años, por miedo a que le pidan dinero.

En una carta confesó su mayor secreto: "Hace unos 10 años, gané más de 55 millones en la lotería de California. Nunca se lo dije a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie. He mantenido un perfil bajo. Compré una camioneta nueva y una casa, pero les dije que la estaba alquilando.

"No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado", señaló el hombre.

"Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos y ambos padres fallecieron. No he mantenido a mi hermana porque no me agradan ni ella ni su esposo, y no he hablado con ella en más de 10 años", agregó.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, cierra la carta con la siguiente pregunta: "¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?"

Fuente: Infobae