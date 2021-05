Aseguran está haciendo su trabajo

Santo Domingo, RD.- Varios comunicadores dominicanos radicados en la ciudad de New York defendieron la gestión que viene realizando la comisionada dominicana de Cultura Lourdes Batista desde septiembre del pasado año cuando asumió esta posición.

Los trabajadores de la comunicación indicaron que es loable la labor que ha realizado en tan poco tiempo, resaltando la cantidad de eventos que ha realizado, los departamentos creados y la reconstrucción de las oficinas y espacios para el desarrollo de actividades culturales y artísticas.

Rafael Alduay, reconocido periodista de esta ciudad, director del programa "Entre Líderes”, dijo que comprobó hace unas días que la persona que está al frente de esa institución está haciendo su trabajo.

“Tenemos que pedirle una disculpa a Lourdes Batista porque ha transformado el comisionado de Cultura, en ocho meses la ha convertido en una institución completamente renovada. Hice un reportaje sobre esto que me dejó impresionado”, indicó Alduay.

El destacado comunicador dijo que "lo que estamos viendo ahora es un “berrinche" de algunos dirigentes del PRM que quieren reventarla porque creen que ahí están todos los millones de Nueva York y todos los empleos.

De su lado, Manuel Ruiz, reportero de Telemicro Internacional, manifestó que "lo mucho hasta Dios lo ve, acabo de leer una nota de prensa que dice: Rebelión de empleados, una rebelión de solo dos o tres empleados del PRM porque quieren convertir al comisionado en una zona de base de ese partido o llevar la seccional del mismo al local de la institución cultural”.

“Marisol Calderón del PRM, quien fue nombrada en recursos Humanos y fue removida al área de comunicación, ya que supuestamente es periodista, se ha negado y dice que no va para allá, y la otra que está encabezando esa rebelión es la profesora Francia Vargas, quien formaba parte del grupo de Hipólito Mejía. Ambas no dejan trabajar a nadie, queriendo convertir al comisionado en algo exclusivo del PRM y eso no es así”, dijo el periodista que también participa en el programa Entre Líderes.

Ruíz, expresó además que el comisionado es la puerta cultural de todo el dominicano y latino que quiere visitar este lugar que representa al estado dominicano. “Confieso que me equivoqué cuando hablé mal de la gestión de la Comisionada Lourdes Batista, pues verifiqué el orden y la disciplina con que se está trabajando ahí, ella ha hecho de tripa corazón para sacar adelante esta institución, tiene un grupo de voluntarios hombres y mujeres que están asistiendo ahí como Marino Mejía, Wilma Tamayo, entre otros”, agregó.

“Quieren hacerle la vida imposible a una mujer poeta que lo que siente es una satisfacción espiritual por el trabajo cultural que desarrolla con los gestores culturales, ahí no hay cuartos, eso no es una piñata, estos empleados lo que deben de hacer es apoyar las iniciativas del Presidente Luís Abinader”, terminó diciendo Manuel Ruiz.

Otros comunicadores se han pronunciado a favor de la Comisionada de Cultura Lourdes Batista, destacando el encomiable trabajo que en tan poco tiempo ha realizado a favor de la comunidad cultural y artística de la diáspora dominicana en los Estados Unidos.