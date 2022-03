La escena prohibida de Netflix: piden no ver "Nuevo sabor a Cereza"

Netflix suele sorprende con sus producciones originales, pero con Nuevo sabor a Cereza se paso de creativo. Es que hay una escena que debería ser prohibida por lo perturbadora que es.

Usuarios han comenzado a hablar de ella en las diferentes redes sociales, pero para pedir que no la veas, ya que aborda una situación sexual muy extraña.

Si no has visto la serie te contamos de que va. Nuevo sabor a Cereza (Brand New Cherry Flavor) es una miniserie de terror creada por Nick Antosca y que sigue la historia de Lisa, una directora de cine que llega a Hollywood con el deseo de convertir su cortometraje en una película, pero un productor abusa de ella y busca venganza con una bruja.

También te podría interesar: Esto cobrará Netflix de más si prestas tu cuenta

Esta se convierte en la peor decisión de Lisa, ya que comienzan a pasar cosas raras, como que en su costilla derecha se abre un orificio y aquí va lo peligroso…

La escena prohibida de Nuevo Sabor a Cereza

Si no quieres arriesgarte y prefieres leer primero que sucede sigue en la nota.

En la escena, la protagonista está con su amante, se desnuda frente a él y deja ver que en su abdomen tiene un extraño orificio. Él lo toca de manera sexual y comienza a meter un dedo, la mano y hasta el puño completo, lo que provoca excitación a Lisa.

El trend de TikTok es grabar tu reacción al ver dicha escena que es el minuto 35 del episodio 4. Quedaste advertido.

Mi cara

Mi cara cuando veo la nueva serie de Netflix "Brand New Cherry Flavor", pongo el capítulo 4 y llego al minuto 35:00 pic.twitter.com/W4v3footiL — santy 🦇 (@cyberfunk77) March 16, 2022