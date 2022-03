Luigui López no parece un cantante cristiano de esos conservadores, pero lo es. Y siendo así hace mucho más creíble su arte, cercano a la imagen de los jóvenes. Luigi promociona su más reciente álbum que lleva como título "Eterno amor", una atractiva propuesta musical que habla de su relación con Dios.

Asume Luigi López la base rítmica de la música urbana y los colores de las melodías pop, fusionados, para ofrecer un contenido diferente, un mensaje positivo, que habla de otro amor, con lo cual demuestra que lo que molesta de la música urbana es el contenido indecente, que glorifica las drogas, el alcohol, el sexo desenfrenado, la promiscuidad y la violencia, entre otros males que afectan a la sociedad de hoy día.

Luigi escogió ese título, "porque después de tantos años, entendí que el amor de Dios para con nosotros es eterno. Nunca deja de ser", explicó López a través de una nota de prensa.

En enero pasado Luigi se alzó con su tema "Amor del bueno" el premio de música urbana de El Galardón, premios que se entregan a lo más destacable de la música cristiana.

En ese entonces expresó: "Esta producción, con sus 11 temas, lleva el mensaje de que Dios es el único que puede darnos ese eterno amor, si nos refugiamos en su presencia. Cuando me alejé de él, en un tiempo me sentí vacío y sólo cuando regresé a los caminos de Dios pude entender que ese amor y esa paz que Dios Padre me brinda, el mundo no me la puede dar".

En ese mismo tenor, ahora el artista expresa que entiende llevar "el mensaje justo y a tiempo que necesita esta nueva generación, que precisa conocer de Dios cada día".

Asimismo, en "Eterno amor" cuya producción es de BS El Ideólogo e Ismael Moronta, intervienen otros artistas de la música cristiana, cuyos talentos enriquecen el álbum.

"En esta producción, que es mi cuarta, trabajaron como compositores Josué Guzmán', Álex Núñez, Jhoan Cantoral y Frankely Bello", informó el artista, cuyo estilo se caracteriza por tener una visión diferente.

"Eterno amor" consta de 11 canciones y varias colaboraciones musicales. A saber: "Eterno Amor", "Eres el centro", "Lléname", "Te Amo", "Un día en tu casa", "Amor del bueno" ft @challenge.salcedo @bonpinales_ @henryelprego , "Cómo iba a Imaginar" ft @jhoancantoral, "Dos enamorados", "Me alcanzó" ft @alinesouzaoficiall, "Vuelve" ft @henrygeldecano, y "Tu amor es tan diferente" ft @pactosagradomusic.

Los interesados en seguir la carrera de este emprendedor artista, que tiene como planes futuros seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios, pueden hacerlo accediendo a @luiguilopez en todas las redes sociales.