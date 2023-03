«Volver A Casa» nuevo tema promocional de Tito Nieves que sigue cosechando triunfos

Miami, Florida.- El artista salsero multi-platino y ganador de reconocidos premios internacionales Tito Nieves, ha comenzado el primer trimestre del 2023 con una agenda llena de éxitos profesionales.

Considerado como el “Pavarotti de la salsa” nos deleita con su nuevo tema “Volver a Casa”, una composición del cantautor colombiano Mario Cáceres, el cual está dedicado a las personas que han tenido que mudarse de su país dejando su familia atrás. «Volver a Casa» está dentro de las primeras 5 canciones más escuchadas en el Playlist de “Lo Último y Lo Mejor de la salsa/ Salsa Nation” en Spotify.

El tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Tito Nieves Creation INC y distribuido por ONE RPM.

Nieves se prepara para la realización de un “Unplugged” totalmente en inglés y una nueva gira que está planificando actualmente la compañía Loud And Live donde está firmado como artista exclusivo.

Estuvo nominado al GRAMMY®️ en la categoría de mejor álbum tropical latino, fue artista invitado a cantar en los Premios lo Nuestro e invitado al concierto por los 50 años de vida artística de su colega Willy Chirino en Miami. Además, tuvo un concierto para la familia de los Miami Marlins y el Clásico Mundial de Béisbol en Miami Beach la noche del 10 de marzo.

El pasado 17 y 19 de marzo tuvo exitosas presentaciones en Ciudad de México y el Festival de Salsa de Acapulco.

Recientemente recibió de parte de la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), la más importante de la República Dominicana, el Premio Soberano Internacional por su destacada trayectoria y su gran popularidad entre los dominicanos.

Este reconocimiento instituido en 1984 se le entrega al artista o personalidad del arte y el entretenimiento extranjero que haya realizado una excepcional labor artística en cualquiera de las artes que se premian en los Soberanos. Además, participó junto a Gilberto Santa Rosa en el homenaje a su amigo José Alberto “El Canario”.

Tito Nieves comenzó su carrera en la década de los años 70 con la Orquesta Cimarrón. Más tarde se asoció con Héctor Lavoe y en la década del ochenta fue parte de El Conjunto Clásico.

Después, como solista, ha sido el intérprete de grandes temas internacionales como “Fabricando Fantasías”, “I Like It Like That”, “De Mi Enamórate”, entre otros, posicionándose como uno de los cantantes de salsa más importantes del mundo y es considerado una leyenda viviente por sus aportes a la música tropical en su larga y destacada carrera.

Tito Nieves es considerado una eminencia de la salsa y sigue celebrando sus 48 años de exitosa carrera con nuevos proyectos.