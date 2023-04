Tras una ‘complicación médica’ hospitalizan al actor Jamie Foxx￼

El actor ganador del Oscar Jamie Foxx está hospitalizado en Georgia y bajo observación, le dijo una fuente a un medio de Estados Unidos, con conocimiento de la situación.

La fuente con conocimiento del evento dijo que Foxx no fue transportado por un vehículo de emergencia y que no tuvo lugar mientras estaba en el set de la película de Netflix, «Back in Action», que Fox está filmando actualmente.

La hija de Foxx, Corinne Foxx, compartió en Instagran en la noche de este miércoles que su padre había experimentado una «complicación médica», agregando que estaba «en camino a la recuperación».

«Queríamos compartir que, mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Por suerte, gracias a una rápida actuación y a una gran atención, ya está en camino de recuperarse. Sabemos lo querido que es y agradecemos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo«.

No se reveló la naturaleza exacta de la emergencia médica de Foxx.

Alan Nierob, portavoz del actor, se negó a compartir nada más allá de la publicación de Instagram de Corinne Foxx.

«Nada más, en este momento, de lo que se publicó«, dijo.

Foxx obtuvo el Premio Óscar a mejor actor principal en 2005 por la película «Ray».