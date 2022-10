Tokischa pide disculpas por presentación en el Tiny Desk

Santo Domingo, RD.- La artista dominicana Tokischa, luego de su presentación en el concierto virtual Tiny Desk, se disculpó a través de su cuenta de twitter con sus fanáticos por el resultado de la presentación.

La intérprete se pronunció a sus fans a través de un tweet, donde dejo claro que no estuvo conforme con el resultado de su presentación, y lo atribuyó a que no tuvo tiempo de ensayar ni calentar la voz, amen de problemas de salud, la gira musical y la presión del momento.

Ya sabía q me había quedado mal el tiny desde q lo grabé, sin ensayar, sin calentar la voz, en ajetreo, enferma, en medio de tour, pedí otra fecha pero no se podía, se le dio rulay, lo músico si le metieron, yo les debo un buen live sesh 💖 gracias 💖 y sorry 💔