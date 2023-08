¿Todas contra Anuel? Yailin canta “Mi Ex Tenía Razón” de Karol G

A pesar de que Yailin tuvo un rol importante al convertirse en la novia, esposa y madre de una de las hijas del artista puertorriqueño Anuel AA. Tras la mediática relación que mantuvo con la colombiana, esta relación también llegó a su fin, desatando un conflicto entre ellos. Mientras ambos han encontrado nuevos romances.

En un nuevo giro, Yailin respondió presentándose junto a su actual pareja, Tekashi 6ix9ine, disfrutando y entonando el más reciente éxito de Karol G: «Mi Ex Tenía Razón«. Esta canción, parte del último álbum de Karol G titulado «Mañana será bonito» (Bichota Season). Es una clara réplica a la composición titulada «Mejor que Yo», que le había dedicado su expareja.

Anuel fue el primero en atacar con sus letras bastante directas hacia Karol G y su actual novio Feid.

«Él nunca podrá superarme, no lo logrará, Ni aunque escriba mis estrategias en un papel, sí, Nunca podrá entregarte amor como yo, no, Aquello que perdiste conmigo, ahora lo busca en él.»

Por su parte, Karol G canta respondió en su canción «Mi Ex Tenía Razón«, con las siguientes letras.

«Mi ex tenía su razón, Decía que a alguien como él no encontraría, Pero llegó alguien mejor, quien me trata con respeto, Mi ex afirmaba su razón, Que nadie más me haría sentir como él, ¿Por qué habría de negarlo? Si él me da algo mejor.»