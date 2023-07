Tekashi 69 prende las redes tras repartir miles de dólares entre mujeres y niños pobres en RD

Santo Domingo, RD. – Tekashi 69, el controvertido rapero, cumplió su promesa de llevar ayuda a quienes más lo necesitan y entregó la asombrosa suma de 40 mil dólares a familias pobres en la República Dominicana. Esta no es la primera vez que realiza una acción similar en suelo dominicano, pero en cada ocasión el impacto es igual de abrumador.

Entre los beneficiados se encontraba una mujer, visiblemente extranjera, quien se encontraba en una silla de ruedas. Sus lágrimas no pudieron ser contenidas al recibir varios billetes de 100 dólares, lo que indica que la suma entregada podría superar los mil dólares.

Su aparente vulnerabilidad y su dificultad para expresarse en español aumentaron la intensidad del momento, mientras afirmaba que había rogado a Dios por la oportunidad de conocer al famoso rapero de origen mexicano.

#EntretenimientoCDN.- Cumpliendo con su promesa realizada en Instagram, el famoso rapero Tekashi 69 entregó una suma de 40 mil dólares a familias necesitadas residentes en el país, como parte de una acción solidaria que ha repetido en cada una de sus visitas a territorio… pic.twitter.com/AluwiUqurE — CDN 37 (@CDN37) July 7, 2023

El artista compartió el video en sus redes

En un video compartido en sus redes sociales, Tekashi 69 dedicó palabras emotivas a su madre, Natividad Pérez, quien le enseñó a no preocuparse por lo que los demás digan de él. Con profunda emoción, el artista expresó: «¿Cuánta necesidad hay en este mundo? ¿Cuánta maldad? Te amo, Mommy, Natividad Pérez. Desde que era un niño, me enseñaste a no importarme de lo que digan de mí. Dios sabe que el dinero no me importa. He sido testigo de tus luchas en esta vida para brindarnos lo que pudiste. Dios tiene grandes planes para mí, lo sé. Te amo, mamá, a ti y a mis pecas».

En su cuenta de Instagram con más de 24 millones de seguidores, Tekashi peseteó el video que lo evidencia. En el audiovisual se ve a varios niños y otras mujeres, que también se vieron abrumadas por la situación, recibieron parte de la suma repartida por el rapero.

Este acto de generosidad ha dejado una huella profunda en la comunidad dominicana y ha conmovido a gran parte del mundo entero. Tekashi 69 ha demostrado que, más allá de su reputación controvertida, tiene un corazón compasivo y está dispuesto a brindar ayuda a aquellos que más lo necesitan. Su gesto ha transmitido un rayo de esperanza a las familias pobres y ha inspirado a muchos a seguir su ejemplo.