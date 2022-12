“Te amo, Messi”: el grito de Adele tras la última victoria Argentina

Leer también: Argentina y Croacia darán inicio a las semifinales del Mundial Catar 2022

Desde todo el mundo llegaron mensajes de aliento y de felicidad tras la última victoria de la Selección Argentina en el mundial de Qatar 2022. Desconocidos y famosos se tomaron unos minutos para dar su parecer tras lo vivido, ya que nadie quiere quedarse afuera de las repercusiones en medio de la competencia. Y una de esas personas fue Adele, quien no tuvo reparos en mostrar su admiración por el 10 argentino.

La cantante de 34 años finalmente comenzó la serie de conciertos en el Caesars Palace, de Las Vegas, que debió suspender durante casi un año, y fue en la previa de uno de estos que fue abordada por un fanático que insistió en tomarse una fotografía con ella. “¿Eres de Argentina? Gracias a dios ganaron en los penales hoy”, confesó la británica, dando cuenta del interés que le generó el cotejo disputado el pasado viernes.

La felicidad en el rostro de Adele era indisimulable, y le aclaró: “Rápido porque si lo hago contigo, debo hacerlo con todos”. “¿Tu también te sacarás una foto?”, encaró a otro de los asistentes, “rápido, tengo un concierto que dar”, aclaró entre risas, lo que generó también la complicidad con el resto de los asistentes. “Te amo, Messi, te amo!, exclamó para luego comenzar su show.

La alegría de la cantante se da en medio de un presente favorable, si se tiene en cuenta lo ocurrido a principios de año cuando debió suspender la serie de conciertos que tenía previstos en esta misma sala. Iba a tener un espectáculo fijo, conocido como ‘residencia’, desde el 21 de enero hasta el 16 de abril de 2022, que fueron cancelados justo un día antes de comenzar.

Cancelación de show

“Escuchen, lo siento mucho pero mi show no está listo. Tratamos absolutamente todo lo que pudimos para tenerlo listo a tiempo para ustedes pero fuimos absolutamente destrozados por retrasos de entregas”, aseguró la cantante entre lágrimas. “La mitad de mi equipo contrajo COVID-19 y ha sido imposible terminar el espectáculo. Y no les puedo dar lo que tengo ahora. Y estoy destrozada, destrozada. Lo siento”.

También lamentó que el anuncio “tenga que ser tan a último momento. Estuvimos más de 30 horas tratando de ver la forma… Nos quedamos sin tiempo. Estoy tan angustiada y me da mucha vergüenza. Me disculpo con todos los que han viajado. Lo siento muchísimo. Vamos a reprogramar las fechas, lo haremos ahora mismo, y voy a terminar mi show y lo voy a llevar al nivel que tiene que tener. Lo siento. Ha sido imposible”.

Malas noticias

Después de dar la mala noticia, la compositora de Rolling in the Deep, Adele, tuvo que esconderse “dos meses” por la persecución de los paparazzi y evitó hacer cualquier promoción de su cuarto disco, 30, hasta que meses después actuó en los premios BRIT de la música británica.

Recién hace un par de meses volvió a hablar del tema, cuando confirmó que esa cancelación fue el peor momento de su carrera, y que a mediados de noviembre finalmente se la podría ver en la residencia. “Estoy muy emocionada, increíblemente nerviosa pero no puedo quedarme quieta porque estoy muy emocionada (…) Siempre me asusto antes de los shows, y lo tomo como una buena señal porque significa que me importa y significa que sólo quiero hacer un buen trabajo”, escribió Adele.

“Tal vez sea porque no empecé cuando se suponía que debía hacerlo. Tal vez sea porque es la noche del estreno, tal vez sea porque Hyde Park fue muy bien, tal vez sea porque me encanta el espectáculo, no lo sé. Pero es seguro decir que nunca he estado más nerviosa antes de un espectáculo en mi carrera, pero al mismo tiempo ¡desearía que hoy fuera mañana! Estoy deseando verlos ahí fuera”.

Fuente: INFOBAE