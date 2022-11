Shandy- G:  el urbano dominicano que ha conquistado Europa

SHANDY G es un cantante y compositor dominicano de música urbana que con canciones son enérgicas y divertidas ha conquistado el corazón de Europa.

Su estilo es enfocado en una mezcla de ritmos latinos, que insistan a bailar y disfrutar, es gracias a su crecimiento musical que ha logrado compartir escenario con grandes árticas como: Henry Méndez, Malena Gracia entre otros-

Shandy G ha participado en conciertos en grandes escenarios y festivales, como El Medusa Valencia, Almería, Feria del Teruel, Feria de Aranjuez, Feria de Usera (Madrid) y, múltiples conciertos por todo el territorio español, Incluido el cierre de noche buena en Telecinco media set.

Fue ganador de la gala musical en el 2017 como artista del año, canción del año y vídeo clip del año con su canción La que me Conviene.

Su tema To To Ta Bueno, está siendo unos de sus singles más populares hasta el momento al igual que su gran aceptación con más de 500.000 reproducciones en las plataformas digitales.

Sus canciones más conocidas son: La que me Conviene, Pa que me llamas, Amigos o Novios, Tamo en tripeo, To To Ta Bueno, Se fue, Pa mi casa y Estoy en On.