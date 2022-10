¿Selena Gómez y Hailey Bieber hacen las paces?

Leer también: Zoe Saldaña y Selena Gómez se unirán en película sobre narcotraficantes

Este neverending battle entre Selena Gomez y Hailey Bieber por fin llega a su final cuando ambas fueron fotografiadas juntas este pasado domingo durante el Museum Academy Gala 2022. ¿Qué tienen en común estas dos mujeres? Dos palabras: Justin Bieber. Las verdaderas beliebers sabemos que esta historia goes way back.

Inicios de Jelena

Justin Bieber, el cantante e ícono pop y Selena Gomez, también cantante y actriz, estuvieron en una relación on y off por 7 años, empezando en el 2011 hasta el 2018. En su momento, muchos la catalogaron como la “relación perfecta”, ya que ambos artistas tienen muchos fans que consideraban que eran el uno para el otro. Sin embargo, durante el tiempo que estuvieron juntos, estaba claro que no fue una relación sana, tenían horarios muy diferentes, problemas para comunicarse y evidentes trust issues.

Un periodo muy difícil para ellos, pero satisfactorio para nosotros puesto que salieron los sencillos más espectaculares como “Come and Get it”, y “The Heart Wants what it Wants” de Selena; y “Sorry”, “Where are you now”, y “Cold Water” de Justin.

Hailey + Justin

A todo esto, Justin ya había conocido a Hailey Baldwin en el 2009, ambos fueron presentados por el papá de ella, el actor Stephen Baldwin, durante una aparición que tuvo Justin en el Today Show. Su amistad fue bien lowkey, hasta que en el 2015, mientras Justin y Selena estaban en un “break” se les vio muy afectuosos en una fiesta de Año Nuevo. Su efímero romance duró tan solo hasta marzo del 2016.

On & Off y nuevos romances

A partir de ese momento, Jelena retomó su relación, hasta que terminaron nuevamente en verano de ese mismo año. Justin tuvo un breve romance con Sofía Richie en agosto del 2016, lo que desató una batalla de reproches entre Selena y él en redes sociales. Por su parte, Selena empezó una relación con el cantante The Weeknd, la cual duró 10 meses.

Cuando terminaron, Selena y Justin volvieron a conectar… shocking. El breaking point ocurrió, luego de que en 2018, asistieran juntos a la boda de Jeremy Bieber, el padre de Justin, terminando para siempre en mayo de ese mismo año, cuando Selena decidió elegir su felicidad antes de retomar su relación con Bieber.

Compromiso y Boda

Y tan solo 2 meses después, Justin se encontraba en una relación formal con la modelo Hailey Baldwin. Si piensas que fue muy rápido, pues no te vas a creer que le propuso matrimonio al siguiente mes y para septiembre ya estaban casados.

Por su parte, Selena estaba en un healing process. En 2019, lanzó el temazo “ Lose you to Love me”, en la que recita “En dos meses nos reemplazaste / como si fuera fácil/ me hizo sentir que lo merecía”, lo cual obviamente fue dedicada a Justin y su relación con Hailey.

Por su parte, Selena estaba en un healing process. En 2019, lanzó el temazo “ Lose you to Love me”, en la que recita “En dos meses nos reemplazaste / como si fuera fácil/ me hizo sentir que lo merecía”, lo cual obviamente fue dedicada a Justin y su relación con Hailey.

Hailey vs Selena

Desde ese momento, los fans han puesto a Hailey y Selena en contra, ya que Hailey fue acusada de “responder” a la canción de Selena con la canción “I’ll Kill You” de Summer Walker y Jhené Aiko, en sus historias de Instagram. Sin perder tiempo, Baldwin cerró los rumores diciendo «Por favor, deténganse con estas tonterías… no hay ‘respuesta’. Esto es una completa tontería».

Selena, por su lado, respondió a la gran cantidad de mensajes que recibió por su canción.

“Estoy agradecida por la respuesta que está teniendo la canción. Estoy muy agradecida, sin embargo, no defiendo a las mujeres que derriban a las mujeres. Y nunca, nunca lo defenderé. Así que por favor sean amables con todos. No importa cuál sea la situación. Si son mis fans, no sean groseros con nadie, por favor. No vayan y digan cosas que simplemente sienten en el momento. Solo por favor, para mí, sepan que ese no es mi corazón. Mi corazón es solo para liberar cosas que siento que son mías y de las que estoy orgullosa. Y eso es todo lo que diré”.

Desde ese momento, Selena y Hailey han sido cordiales en redes sociales, pero los fans no han desaprovechado la oportunidad para ponerlas en contra. En el Met Gala del 2021, Hailey y Justin llegaron juntos cuando fueron bombardeados por fans gritando el nombre de Selena.