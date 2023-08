Selena Gómez anuncia su regreso al mundo de la música

La reconocida actriz y cantante Selena Gómez anunció la fecha de regresa al mundo de la música y viene bien acompañada de una nueva canción

EE.UU. – La reconocida actriz y cantante Selena Gómez anunció la fecha de regresa al mundo de la música y viene bien acompañada de una nueva canción.

La intérprete de “ Un Año Sin Lluvia” ha sido una artista que se ha desempeñado no solo como cantante, sino también como actriz, productora, diseñadora y empresaria.

¿Cuándo regresa Selena Gómez al mundo de la música?

Después de meses de espera, por fin la artista estadounidense ha anunciado la fecha definitiva del lanzamiento de su regreso musical, algo que sus fans le han llevado pidiendo tanto tiempo a gritos.

A través de sus redes sociales la intérprete de «Who Says», anunció que regresa el próximo viernes 25 de agosto, acompañada de la canción de su total autoría, titulada «Single Soon».

«Hace tiempo me que me pedís música nueva. Ya que no he terminado con SG3 quería poner a cabo una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo que es perfecta para el final del verano. SINGLE SOON. 25 de agosto», ha escrito Selena en sus redes sociales junto al anuncio.