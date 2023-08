¡Fuera los Filtros! Seguidores de Jennifer Lopez le exigen que deje de usar filtros

La famosa estrella, Jennifer Lopez, ha dejado a todos hablando con su reciente tutorial de cuidado de la piel, compartido tras su cumpleaños 54. En este video sin filtros, López utilizó productos de su propia línea, incluyendo su suero y humectante con protección solar, para mostrar su radiante luminosidad característica.

En su tutorial de Instagram del 14 de agosto, Jennifer Lopez, actriz de «Hustlers» exclamó: «Acabo de cumplir años y me siento mejor que nunca. Esta soy yo, con la cara limpia y sin maquillaje». Aunque reiteró que no hubo retoques ni alteraciones en su rostro, los seguidores se dividieron en opiniones en la sección de comentarios sobre la veracidad de sus afirmaciones.

Un usuario cuestionó: «Se ve fantástica. Menos de 54 años, pero definitivamente hay un filtro en ese video. O iluminación especial. He visto otras fotos de ella y se ve diferente a este video. No digo que no se vea fabulosa, pero esto es un poco engañoso».

Mientras algunos expresaron dudas, otros salieron en defensa de Jennifer Lopez. «¡Tu brillo es natural!», afirmó un seguidor, y otro agregó: «Con 54 años, eres naturalmente hermosa. Es normal que despiertes envidia y críticas».

No importa la opinión de todos, está claro que Jennifer Lopez emana belleza desde su interior. La cantante de «Let’s Get Loud» ha revelado en el pasado que su piel impecable es el resultado de cuidarse desde adentro. En un tutorial con Vogue, compartió: «Puedes aplicarte todo el maquillaje del mundo, pero si no estás contenta y tu piel no está saludable, parecerá que solo tienes maquillaje sobre algo que no puedes esconder».

Y enfatizó: «Cómo te sientes por dentro, cómo te cuidas, es algo que la gente percibe».