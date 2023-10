Romeo Santos y la fan que desafió al cáncer por un beso

El artista Romeo Santos en su gira «Fórmula Vol. 3» en Ontario, California, cumplió el sueño de una mujer con cáncer que asistió al espectáculo con el deseo de besarlo.

Mientras cantaba sus éxitos y el público coreaba sus letras, Santos se percató de un cartel que sobresalía entre la multitud. El mensaje escrito en él decía: «Ni el cáncer me detiene a robarte un beso«. La emocionante declaración fue de una valiente mujer que, a pesar de su lucha contra el cáncer, no dejó que nada la detuviera de asistir al concierto de su ídolo.

Sensibilizado por el mensaje, el cantante de origen dominicano quiso compartir este emotivo momento con todos los presentes. “Esta chica (para quienes no pueden ver desde atrás) sostiene un gran cartel”, narró Santos, asegurando que su intención no era malinterpretada. «No quiero que esto parezca que me estoy aprovechando, sino simplemente que estoy cumpliendo un sueño«, añadió.

Antes de conceder su deseo, Romeo Santos le transmitió un mensaje esperanzador: «Solo tienes que depositar toda tu fe en papito Dios«. Seguido de esto, cumplió el sueño de la joven y compartieron un beso y abrazo, generando una ola de aplausos en el público.