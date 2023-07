La muerte de Leandro, con solo 19 años,- hijo de la actriz Drena de Niro, ha causado una enorme conmoción y ha dejado a su familia destrozada. Después de que su madre confirmase la noticia con una desgarradora publicación que compartió con sus seguidores, su abuelo, el mítico actor Robert de Niro ha roto su silencio con unas escuetas palabras con las que que expresa su dolor por el inesperado mazazo.

«Estoy profundamente consternado por el fallecimiento de mi querido nieto Leo», ha afirmado en el comunicado remitida a la revista People.

«Agradecemos enormemente las condolencias de todo el mundo. Pedimos que nos dejen privacidad para llorar la pérdida de Leo», ha concluido de Niro. La madre de Leo es la mayor de sus siete hijos. El protagonista de El Padrino la adoptó tras casarse con Diahnee Abbott, su primera esposa que ya tenía a Drena.

Rota de dolor, la actriz de 55 años se despidió de su hijo con un precioso texto compartido con sus seguidores: «Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé»

Drena tuvo a Leandro hace 19 años con el artista Carlos Mare, y Leo también heredó el talento interpretativo de su madre y su abuelo. Participó con Drena en la película Ha nacido una estrella junto a Bradley Cooper y Lady Gaga en 2018, en Cabaret Maxime y en la cinta The Collection. La familia, que hace tan solo unas semanas celebraba la nueva paternidad de Robert de Niro a los 79 años, vive ahora unos dificilísimos momentos en los que cuentan con el cariño de sus amigos compañeros del mundo del cine. Andy Cohen o Naomi Campbell son solo algunos de los rostros conocidos que han querido transmitirles sus condolencias.