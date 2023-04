Revelan sueldo de la conductora Adamari López en Telemundo

Fue revelado el sueldo de la conductora del programa «Hoy Día«, Adamari López, tras su despido, luego de laborar en Telemundo durante 11 años. Javier Ceriani, el conductor de «chisme no like», indicó que el despido de Adamari, de 51 años, no fue de común acuerdo, por lo que no la dejaron despedirse en vivo, y soltó el supuesto sueldazo que la presentadora ganaba en Telemundo.

«Leí el contrato, exactamente cuánto ganaba Adamari López, con comas y los centavos. De común acuerdo no se fue, la echaron… Sé de muy buena fuente que ganaba al año, y esos se divide por 12, la cifra de 640 mil dólares (casi 12 millones de pesos mexicanos), más retroactivo, bonos, comerciales, rozaba los 840 mil dólares (15 millones de pesos)«.

Además dijo que, «pero haciendo un cálculo honesto de todas las firmas que tenía Adamari y comercializaba, yo le estimo un millón de dólares (18 millones de pesos) al año. Con ese dinero obviamente lo que van a hacer es repartirlo entre tres o cuatro conductores«.

Ante la ola de especulaciones que desataron entre los televidentes y fans de la «Chaparrita de oro«, fue la propia presentadora puertorriqueña quien rompió el silencio sobre su salida del matutino «Hoy Día».

«Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicar que tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en «Hoy Día» a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo«, afirmó la presentadora.