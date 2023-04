RD nominada en los Global Production Awards como destino destacado para producción

Santo Domingo, RD.- La Dirección General de Cine (DGCINE) está nominada en los Global Production Awards, organizados por el Screen International y KFTV & Broadcast, con el apoyo de Olsberg SPI. La premiación se llevará a cabo el 22 de mayo del 2023 en el marco del Festival de Cannes, en Francia, donde la República Dominicana estará participando.

Cabe destacar que esta premiación reconoce la labor de producción que se está realizando en los diferentes países, las ubicaciones destacadas y emergentes, junto con un gran trabajo en áreas que incluyen la producción sostenible y la diversidad.

La República Dominicana resultó seleccionada en las categorías Film Commission Team Award, (mejor dirección general de cine) con el proyecto «Dominican Republic – Dream It, We Have It» y Emerging Location Award (locaciones emergentes). Esto con el proyecto «Film Friendly Samaná» (Samaná como destino fílmico amigable). Junto al país se encuentran nominados el Reino Unido, Irlanda, Suiza, Australia, Jordania, Estados Unidos y Croacia.

Estas nominaciones son el resultado del gran trabajo que viene realizando todo el sector. Y los esfuerzos enfocados a nivel institucional e interinstitucional para que República Dominicana sea reconocida como un destino de filmación amigable. Marianna Vargas Gurilieva, directora general de DGCINE.

Film Commission Team Award

Premio otorgado a una comisión o dirección general cinematográfica con una reputación internacional establecida, por su servicio ejemplar a las producciones y un destino de filmación de primera elección.

A la DGCINE la seleccionaron por su proyecto “Dominican Republic – Dream It, We Have It”. Una estrategia que trabaja en la articulación interinstitucional para que el país sea un destino amigable en cuanto a la filmación.

Este incluyó el desarrollo del “Levantamiento Sectorial de Capital Humano” y el programa “Mi Primer Empleo en Cine” para la generación de crew especializado, fortalecimiento del engranaje interinstitucional y la eficiencia de los incentivos, así como el diseño de plataforma para la promoción de locaciones.

Emerging Location Award

El premio es otorgado a una comisión cinematográfica que demuestra un mayor número de producciones. Asimismo, que promueve incentivos atractivos, mejores niveles de servicio, una base de personal e infraestructura en crecimiento y una gran variedad de lugares de filmación.

Para esta, la República Dominicana presentó el proyecto de desarrollo de Samaná como destino fílmico llamado «Film Friendly Samaná”, en el cual se incluyen la formación de sinergias con las municipalidades de Samaná mediante un convenio entre la DGCINE y las alcaldías.

El propósito del proyecto fue crear programas de capacitación para el crew samanense, como el taller de carpintería y las clases de inglés para choferes, así como también llevar el programa Cinemateca Sobre Ruedas a la provincia, para generar apreciación cinematográfica entre la comunidad.