Por su salud, El Torito hará pausa en los escenarios y la política

Médicos serán quienes decidan la fecha de retorno de El Torito

Santo Domingo, RD.- El cantante dominicano Héctor Acosta “El Torito” anunció este domingo una pausa momentánea de los escenarios y la política para tratar asuntos de salud que requieren de atención médica inmediata.

A través de un comunicado, Acosta informó que el 5 de diciembre se descubrió una alteración del lado derecho del cuello que resultó ser un ganglio inflamado. Agregó que luego de varios estudios, los médicos determinaron que debe someterse a una cirugía de amígdalas y hacer una biopsia para descartar cualquier anomalía.

El ganglio podría ser resultado de la inflamación de las amígdalas, que están más alteradas de lo normal, aunque no me gusta la idea, la salud es lo más importante para mí, si el procedimiento quirúrgico es la recomendación médica, así será. Héctor Acosta “El Torito”

El cantante que, en la mañana de hoy, abrió musicalmente el lanzamiento Nacional de la Campaña Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, dijo que, a pesar de las molestias en el cuello y las amígdalas decidió atender la petición de su amigo el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, aunque sus condiciones anímicas y físicas no son las más óptimas.

“La actividad la hicimos con mucho respeto, con mucho amor. Como siempre hacemos las cosas. Pero a partir de hoy no subiré más a un escenario hasta que los doctores me digan que lo puedo hacer. Merezco cuidarme más. Tomar el descanso, que nunca he tenido desde que comencé esta carrera, y atender mi salud para poder seguir brindando alegría a todos ustedes, con mi música y con el respeto de siempre, al pueblo dominicano y a todos los hispanos que siguen mi carrera”.

Sobre su regreso a los escenarios dijo que no sabe cuándo será.