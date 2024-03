Oscar 2024: Barbie, un fenómeno sin reconocimiento

‘Barbie’, el fenómeno taquillero del año, llegaba a los premios Oscar con ocho nominaciones, pero tuvo que conformarse únicamente con el de mejor canción por ‘What I Was Made For?’, de Billie Eilish y Finneas O’Connell.

El cómico y presentador Jimmy Kimmel arrancó la ceremonia criticando a la Academia de Hollywood. Lo hizo por dejar fuera a Greta Gerwig y Margot Robbie en las categorías de mejor dirección y actriz protagonista, respectivamente. «Están aplaudiendo los mismos que no votaron por ellas, no hagan como que no son culpables», dijo

Tampoco la estadounidense de raíces hondureñas America Ferrera (‘Barbie’) pudo imponerse a Da’Vine Joy Randolph (‘The Holdovers’) como la mejor actriz secundaria.

Suerte adversa también para la última creación de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’, que no logró ninguno de los diez Óscar que pretendía.

Entre sus derrotas estuvo la categoría de mejor fotografía. En esta, el mexicano Rodrigo Prieto perdió ante el suizo Hoyte van Hoytema, que ganó el premio por ‘Oppenheimer‘.

‘La sociedad de la nieve’ no pudo culminar la gesta en los Oscar

Bayona con ‘La sociedad de la nieve’ también tenían la dura tarea de batir a la británica ‘The Zone of Interest’. Sin embargo, la cinta sobre la idílica vida de un comandante nazi al lado del campo de concentración de Auschwitz cumplió con los pronósticos y ganó a mejor película internacional.

Este premio lo presentó el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny. Al recibirlo, el director Jonathan Glazer hizo referencia explícita al conflicto en Gaza y a la «deshumanización» que ha acarreado, «ya sea para las víctimas del ataque de Hamás o de la ofensiva en curso» de Israel.

El también español Pablo Berger competía con ‘Robot Dreams’ a mejor película de animación. Sin embargo, el japonés Hayao Miyazaki hizo historia consiguiendo que ‘The Boy and the Heron’ se convirtiera en la segunda película de habla no inglesa capaz de ganar en este apartado. La anterior fue otro de sus trabajos, ‘Spirited Away’ (2001).

La documentalista chilena Maite Alberdi, quien ya concurrió a los Óscar con ‘El agente topo’ en la edición de 2021, era una de las llamadas a triunfar en esta gala con su profundo retrato del alzhéimer en ‘La memoria infinita’, que finalmente resultó derrotado por ’20 Days in Mariupol’, un retrato de la guerra de Ucrania.