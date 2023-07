Onguito Wa desmiente rumores de nuevo accidente de tránsito

Santo Domingo, RD. – El exponente urbano Onguito Wa negó a través de su cuenta de Instagram, que haya tenido un nuevo accidente. Señaló que está cumpliendo su promesa de conducir desde que salió de la cárcel.

Elvis Manuel Santos Alcántara, nombre real del artista, se defendió de las acusaciones, asegurando que ha cumplido con su promesa de no volver a conducir desde que salió de prisión.

Yo estaba comprando una ropa en una boutique y me desmonte y me grabaron y ya están diciendo y especulando que yo choque a alguien, gracia a Dios lo prometido es deuda y yo prometí que no volvería a coger un guía en mi vida.

