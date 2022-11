Nuevo tráiler de Avatar se burla de la guerra y deslumbra con imágenes submarinas

Leer también:

Estados Unidos.- 20th Century Studios lanzó un nuevo tráiler de «Avatar: The Way of Water», la muy esperada secuela de la exitosa película de 2009 de James Cameron, «Avatar».

Si bien la mayor parte de la primera película tuvo lugar en el suelo de Pandora, la secuela se centra en el agua y las nuevas secuencias submarinas que se muestran en este tráiler son absolutamente impresionantes. Ambientado 10 años después del original, este cuenta la historia de Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) y sus hijos.

La sinopsis oficial dice que la trama gira en torno a «los problemas que los persiguen, hasta dónde llegan para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan».

También regresan Sigourney Weaver y Stephen Lang, mientras que Kate Winslet se une al elenco.

La película llega a los cines el 16 de diciembre de 2022.