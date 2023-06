Una sombra en el legado: Nueva demanda de abuso sexual emerge contra Michael Jackson

Leer también: Offset insinúa que Cardi B le fue infiel

Santo Domingo, RD.- Según el medio estadounidense TMZ, Michael Jackson será juzgado por supuestamente abusar sexualmente del coreógrafo Wade Robson cuando era un niño.

La Corte de Apelaciones de California acaba de despejar el camino para que Robson presente su caso, alegando que Michael Jackson abusó de él en Neverland Ranch cuando Robson tenía entre 7 y 14 años.

Foto TMZ

El problema

Robson está demandando a la corporación de Michael Jackson, MJJ Productions, Inc. Los abogados de la compañía de Jackson argumentaron que la compañía no tenía el deber legal de proteger a Robson ni a nadie más de Michael porque no tenía la capacidad de controlarlo.

El tribunal de primera instancia aceptó el argumento, pero el Tribunal de Apelaciones pidió discrepar y, de acuerdo con un fallo provisional, que casi siempre se convierte en definitivo, el caso se enviará de nuevo a juicio.

foto: TMZ

Robson afirma que cuando llegó a los EE. UU. desde Australia cuando era niño, Jackson se hizo amigo de él y abusó sexualmente de él.

En 2005, cuando Jackson fue juzgado por abusar sexualmente de otro niño, Robson testificó que durmió en la cama de Michael Jackson con el cantante pero no pasó nada. Cambió su historia en 2013, presentando una demanda contra la empresa. Dijo que había testificado falsamente en nombre de Jackson debido a una «total manipulación y lavado de cerebro».

Nuevas demandas salen a la luz

Otro hombre, James Safechuck , presentó una demanda similar contra MJJ Productions y también se encuentra ante el Tribunal de Apelación. Dado el fallo provisional de hoy, parece que Safechuck también tendrá su día en la corte.

Fuentes cercanas al equipo legal de MJJ Productions le dijeron a TMZ, que el fallo no tiene nada que ver con el fondo del caso y esperan prevalecer en el juicio.

Con información de TMZ