Novia de Dilon Baby se desahoga: «No está listo para ser padre»

Ashley Mariel Sánchez, pareja sentimental del exponente urbano Dilon Baby, se desahogó sobre su relación a través de un video compartido en sus plataformas de redes sociales.

En el material precisó que se encuentra en estado de gestación, pero que varias situaciones con Dilon Baby la llevan a pensar en la posibilidad de interrumpir su embarazo.

«No deseo llevar adelante un embarazo en estas circunstancias. Dilon no asume la responsabilidad de ser padre y no está preparado para ello. A pesar de mi amor por Dilon, debo lidiar con la presencia constante de otras mujeres en mi hogar, las cuales él trae consigo. Y me somete a diversas situaciones incómodas. Realmente no sé cómo afrontar esta situación»

Por su parte, Dilon Baby respondió de manera contundente y desafiante a Ashley, utilizando un tono autoritario y enérgico. «Yo fui quien te dio relevancia, así que deja de lloriquear. No me interesa lo que piense nadie, para que quede claro».

Steven Diloné Serrata, nombre de pila de Dilon Baby, tiene en su historial reciente varias polémicas. La última lo llevó a cumplir tres meses de prisión preventiva acusado de golpear a su madre.