Nominados a los Grammy 2024: principales candidaturas

Madrid, España. – El próximo 4 de febrero del 2024 se conocerán los nominados para los Grammy que reúne a los mejores artistas en cada una de las categorías que se llevará a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El único ganador asegurado es el músico, Jon Bon Jovi, nombrado por la Academia de Grabación como Persona del Año 2024. Las profecías se han cumplido: la cantante SZA ha sumado nueve nominaciones de alzarse con un premio, mientras que Phoebe Bridgers, Serban Ghenea y Victoria Monét tienen siete.

Por otra parte, Taylor Swift, que cuenta con 12 gramófonos en su haber, y Olivia Rodrigo, con tres, que partían como las preferidas del público. Del mismo modo, cada cuenta una con seis nominaciones, las mismas que Miley Cyrus, Billie Eilish, Jon Batiste y Boygenius.

Listado de principales candidaturas

Grabación del año

Worship, de Jon Batiste

Not Strong Enough, de boygenius

Flowers, de Miley Cyrus

What Was I Made For? de la película Barbie, de Billie Eilish

On My Mama, de Victoria Monét

Vampire, de Olivia Rodrigo

Anti-Hero, de Taylor Swift

Kill Bill, de SZA

Álbum del año

World Music Radio, de Jon Batiste

The Record, de boygenius

Endless Summer Vacation, de Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, de Lana Del Rey

The Age of Pleasure, de Janelle Monáe

Guts, de Olivia Rodrigo

Midnights, de Taylor Swift

SOS, de SZA

Canción del año

A&W, compuesta porJack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew

Anti-Hero, compuesta por Jack Antonoff y Taylor Swift

Butterfly, compuesta por Jon Batiste y Dan Wilson

Dance the Night (para Barbie), compuesta por Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt

Flowers, compuesta porMiley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack

Kill Bill, compuesta por Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe

Vampire, compuesta por Daniel Nigro y Olivia Rodrigo

What Was I Made For? (Para Barbie), compuesta por Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell

Mejor nuevo artista

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Productor del año (música no clásica)

Jack Antonoff

Dernst D’Mile Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Compositor del año

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Theron Thomas

Justin Tranter

Interpretación pop en solitario

Flowers, de Miley Cyrus

Paint the Town Red, de Doja Cat

What Was I Made For? para Barbie, de Billie Eilish

Vampire, deOlivia Rodrigo

Anti-Hero, de Taylor Swift

Álbum de música urbana

Saturno, de Rauw Alejandro

Mañana será bonito, de Karol G

Data, de Tainy

Álbum de rock latino o alternativo

Martínez, de Cabra

Leche de tigre, de Diamante Eléctrico

Vida cotidiana, de Juanes

De todas las flores, de Natalia Lafourcade

EADDA9223, de Fito Paez

