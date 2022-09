Nodal a la hoguera por dedicar a Cazzu la misma canción que a Belinda

Christian Nodal desde hace un tiempo presume el romance que mantiene con la rapera argentina Cazzu. Ahora el cantante de regional mexicano dedicó el tema Eso y más a su novia durante un concierto. Pero el acto de amor no fue bien recibido por sus seguidores debido a que la misma canción se le dedicó a su ex Belinda en otra ocasión.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Se llama Eso y más. Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida…”, dijo Nodal en un video que compartió una cuenta de fans de Cazzu en TikTok.

El intérprete dijo “Me arrepiento de haberla dedicado antes. Pero esta canción va para Cazzu… No soy Romeo pero quiero a mi Julieta”.

Varios internautas de inmediato se pronunciaron en contra del compositor. “Eso no se dice. Le falta huevo para ser un caballero y sí, está dolido”, “Típico comportamiento de un dolido”, “Beli triunfando como siempre. Ya que la olvide porque ella ni lo menciona” y “Tal para cual los dos pizarrones rayados… dolido por eso se comporta así” son algunos de los mensajes que se leen en la red social.

Pero las reacciones de los fanáticos de Belinda, y del propio Nodal continuaron en las plataformas sociales, en su mayoría criticando al intérprete de Botella tras botella. “Tantas canciones y dedica las mismas”, “Para mí sería raro que me dediquen una canción que ya dedicaron antes” y “Miles de canciones y este vato le dedica la misma a todas. Que poco respeto para la pareja en turno”, escribieron otros usuarios.

Hasta el momento Christian Nodal no ofreció declaraciones sobre el tema. Mientras, continúa con sus presentaciones en Latinoamérica y disfrutando de su amorío con Cazzu, según People en Español.