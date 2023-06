Fiesta de la Música en el Centro León

Una noche de presentaciones artísticas con solistas y agrupaciones de la ciudad corazón unieron sus voces para recibir el verano.

La Alianza Francesa de Santiago y el Centro León han celebrado la Fiesta de la Música 2023, velada que contó con la participación de 13 grupos musicales locales. Anthony Rohou, director de la Alianza Francesa de Santiago, y Awilda Reyes, coordinadora de Extensión Cultural del Centro León, dieron la bienvenida.

La jornada inició con la presentación de estudiantes del Instituto de Educación Musical, Musa by Andújar, quienes deleitaron al público a ritmo de piano.

Integrada por Brayan Jiménez, voz principal y guitarrista; Andy Rodríguez, en la guitarra principal y segunda voz; y los bajistas, Igor Bautista y Luis Bourdierd, la banda de rock Coma dio continuidad a esta celebración francesa. La flaca de Jarabe de palo y Mala gente de Juanes, fueron las piezas interpretadas por la agrupación.

Con temas de su autoría, Alex Gracius interpretó las canciones La rubia fatal y Dame tu mano girl. El cantautor estuvo acompañado de Romére JN Louis en la guitarra.

Por su parte, la cantante, productora, letrista y compositora, Rosse Abreu, convirtió el encuentro en una sesión bohemia al interpretar dos composiciones de su autoría, Encuentro y Del mismo color.

Fruponch band, grupo de rock, compuesto por Hanel Marte y Yismely Rodríguez, presentó If it hadn’t been for love y I found a boy, de la cantautora y multinstrumentista británica Adele.

Para completar la primera ronda del festival, el conjunto musical, Volcano rock band, formado por Roy en las voces y guitarras, Hansel en la guitarra principal, Víctor en el bajo y Wilbert en la batería, trajo al escenario sus composiciones Hasta hoy y Tú no estas.

A ritmo de Piel canela de Bobby Capó y Oye como va de Tito Puente, el santiaguero Carlos Martínez y la cubana Dayana Botello, dieron apertura al segundo acto de presentaciones.

En tanto que Carlos Martínez, interprete de origen guatemalteco, cantó Maldito duende, de Héroes del silencio y El necio de Silvio Rodríguez. Así mismo, El patio band, grupo de amigos amantes de la música conformado por Manuel de Moya, Arturo Álvarez, Christopher Anico y Gabriel Estrella, interpretaron Deidad y Amargo corazón, que forman parte de sus composiciones.

La banda de rock dominicano Origen, conformada por Eduardo Núñez, voz y guitarra; José “Toro” Vásquez, guitarra principal; Víctor “Pulpo” Peña, batería y coros; y Laura Rodríguez, en el bajo, presentaron Para no verte y Recuerdos en blanco y negro, ambos temas de su composición.

Por su parte, Anabel Halia cautivó a los presentes al vocalizar en francés el tema Samba en preludio de Baden Powell y Agüita de mayo, canción de su autoría.

Luis Luna, cantautor y amante de la música romántica, incluyó en su propuesta versiones de las coplas Lo que no fue no será, de José José, y Y si te quedas, ¿qué? de Santiago Cruz.

El cierre estuvo a cargo de Gaiteros del Cibao, agrupación formada por dominicanos y venezolanos, los cuales se hicieron notar con el contagioso ritmo de la gaita venezolana.

Con aplausos y bailes, estudiantes, aficionados a la música y público en general disfrutaron de un ambiente cálido lleno de armonía y buena música.