Español Raúl Atid se inspira en República Dominicana en su nuevo lanzamiento

Santo Domingo,-El productor Raúl Atid es un joven español nacido en la ciudad de Murcia que, con tan solo 19 años, está popularizando el Techno en los hogares dominicanos. Como agradecimiento, Raúl Atid ha querido hacer referencia en su última canción al país, otorgándole el nombre de «Trip to Dominican Republic» a su lanzamiento.

“Nunca pensé que fuera a tener tanto apoyo desde otro país que no fuera el mío. Me he visto muy arropado por República Dominicana, un país que a priori no es muy fanática de esta temática. Sin embargo, solo me queda dar las gracias y esta canción está dedicada a todos ellos que me apoyan desde el país latino”. Expresó.

El joven, conocido por sus lanzamientos «We Made It» o «Radar», esta última ha sido publicada en la plataforma «Spinnin´ Records», además de contar con más de 200.000 reproducciones solo en la plataforma Spotify en el año 2022. Raúl Atid comenzó en la escena musical a sus 15 años en solitario utilizando una máscara de conejo apodada «Muffy». Influenciado por grandes artistas EDM como Martin Garrix o Dead Mau 5.

Del EDM, pasó al ritmo techno y tech house con su canción «McLove», en honor a «McLovin», para posteriormente realizar un techno un poco más oscuro con su lanzamiento «Radar» o su última incorporación a su catálogo musical, «Trip to Dominican Republic», nombre otorgado como forma de agradecimiento a su apoyo recibido por la gente dominicana.

Raúl Atid plantea la posibilidad de colaborar con un artista dominicano, el cuál le podría dar la vocal mientras el español pone una de sus bases de tech, tech house o incluso EDM. Mientras, «Trip to Dominican Republic», está disponible en todas las plataformas digitales.