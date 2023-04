Puedes leer: Johanna Real gana lugar en el entretenimiento en Latinoamérica

Murió legendario guitarrista de ABBA, Lasse Wellander, a sus 70 años

Por medio de un comunicado, la familia del guitarrista Lasse Wellander confirmó que este falleció a sus 70 años, luego de haber luchado contra el cáncer. Wellander es conocido por ser el guitarrista del grupo sueco de pop ABBA.

La familia del músico compartió el comunicado en las principales redes sociales de la banda, indicando que el guitarrista se había quedado dormido eternamente. “Con una tristeza indescriptible anunciamos que nuestro querido Lasse se ha quedado dormido eternamente”.

Según se menciona en el comunicado, el artista murió el pasado viernes 7 de abril. Lasse fue guitarrista del grupo sueco desde principios de los años setenta, gracias a ello apareció en la mayoría de las grabaciones de ABBA y participó en las giras que hizo la banda en los años 1975, 1977, 1979 y 1980.

Además de su trabajo con ABBA, el guitarrista lanzó siete discos como solista, dos de ellos ingresaron en las listas de discos Top 40, a mediados de la década del 80.

“Fuiste un músico increíble y humilde como pocos, pero sobre todo fuiste un maravilloso esposo, padre, hermano, tío y abuelo”, se lee en el comunicado. “Amable, seguro, afectuoso y amoroso… y mucho más, que no se puede describir con palabras. Un centro en nuestras vidas, y es increíble que ahora tengamos que vivir sin ti”, añaden.

Los integrantes de la banda que compartieron con el guitarrista expresaron su dolor tras su partida, por medio de un comunicado compartido por la cadena internacional CNN.

“Lasse era un querido amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista”. La importancia de su aporte creativo en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario, fue inmenso. Lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, el rostro sonriente, la brillantez musical del hombre que desempeñó un papel tan integral en la historia de ABBA. Será profundamente extrañado y nunca olvidado”, se lee en el comunicado.

El artista sueco hizo su primera sesión con las leyendas del pop ABBA en octubre de 1974, cuando grabaron las canciones Intermezzo No.1 y Crazy World. Tiempo después, se ganó un título más importante en la banda convirtiéndose en el guitarrista principal de los álbumes del grupo.

Después de que Anni-Frid Frida Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog tomaran la decisión de separarse como banda en 1982, Wellander permaneció trabajando junto a los compositores Benny y Björn.

Wellander apareció en varios álbumes, incluido el álbum conceptual Chess, dos álbumes Gemini y las bandas sonoras de las películas Mamma Mia y Mamma Mia! Here We Go Again, así como en el álbum de ABBA Voyage, lanzado en noviembre de 2021.

El guitarrista tocó con varios grupos durante los años 80, incluidos Low Budget Blues Band, Zkiffz, Little Mike and the Sweet Soul Music Band y Stockholm All Stars. Por su trabajo en el medio de la música, Lasse Wellander recibió el Premio Conmemorativo Albin Hagström de la Real Academia Sueca de Música en 2005 y 13 años más tarde recibió el prestigioso premio especial Studioräven Award de la Unión de Músicos Suecos por su trabajo como músico de sesión.

Fuente: Semana.com