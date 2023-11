Muere La Pantoja de Puerto Rico a los 62 años

La cantante dejó un mensaje póstumo: «Mi corazón no aguantó tanto amor»

La artista Ruddys Martínez, muy conocida como La Pantoja de Puerto Rico, murió a los 62 años de edad, tal como se ha confirmado en sus redes sociales, a causa de afecciones relacionadas con la diabetes.

El 21 de noviembre la cantante tuvo que ingresar de urgencia en el hospital Doctor Center de Bayamón, la localidad puertorriqueña en la que vivía, a causa de una afección pulmonar grave.

La artista debió recibir malas noticias o expectativas de los médicos, porque dejó un mensaje póstumo que ha sido publicado en Facebook, despidiéndose de sus fans.

«Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor, desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco, me van recordar y en su corazón me tienen los que me quieren… como siempre les decía… hay que cuidarse», escribía Ruddys.

«Pondrán mi cuerpo para q se despidan de mi, cocos… Felix estará preparando todo para mi último show. Les aviso pronto… chocha», decía sobre la que sería su capilla ardiente.

La Pantoja de Puerto Rico se hizo muy conocida en España en los años 2000, de la mano del programa de Telecinco Crónicas Marcianas, donde Javier Cárdenas descubría e interactuaba con todo tipo de personajes estrafalarios, entre los que estaban ella y otros como Carmen de Mairena o El Pozí, también ya fallecidos.

La artista llegó a ser un icono popular, hasta el punto de que el humorista e imitador Carlos Latre la tiene en su repertorio, con su conocido «y eeeeso» y llegó a ser una de las imitadas en Tu Cara Me Suena.