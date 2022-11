Michelle Obama se sincera sobre la menopausia y el aumento de peso

Estados Unidos.- La ex primera dama, Michelle Obama, quiere crear más conciencia y educación sobre la menopausia.

Mientras promocionaba su nuevo libro, «The Light We Carry», Obama señaló a People: «No se habla mucho sobre la menopausia. La estoy pasando y sé que todas mis amigas la están pasando. Y la información es escasa».

Obama dirigió famosos «campos de entrenamiento» de fitness mientras estaba en la Casa Blanca, ganándose el apodo de sus amigas de «Drillmaster». Michelle dice que todavía hacen ejercicio juntas.

Declaraciones

«Creo que cuando nos reunimos y nos movemos y nos reímos, pasamos un poco de tiempo hablando sobre lo que estamos pasando. ‘¿Qué es un sofoco?’ Tenemos amigas alrededor de la mesa que son obstetras y ginecólogas, que tienen información real. Todo eso nos mantiene animadas».

Pero los entrenamientos han cambiado. «Algo de eso es la menopausia, algo de eso es el envejecimiento», explicó Obama. «Me doy cuenta de que no puedo esforzarme tanto como solía hacerlo. Eso no funciona para mí. Cuando me desgarro un músculo o tiro algo y luego estoy fuera. El tiempo de recuperación no es el mismo».

«Terminas equilibrando entre mantenerte lo suficientemente en forma y ser lo suficientemente amable con tu cuerpo para permanecer en el juego», agregó.

En otra parte, explicó: «Sigo siendo físicamente activa y mi objetivo ahora, en lugar de tener ‘brazos de Michelle Obama’, solo quiero seguir moviéndome».

También dijo que recibió terapia de reemplazo hormonal para tratar los sofocos, algo sobre lo que dijo que la comunidad médica todavía está aprendiendo más.

Michelle más sincera que nunca

«Nunca solía pesarme. No estoy tratando de apegarme a los números, pero cuando estás en la menopausia, tienes este lento avance del que simplemente no te das cuenta», dijo. «Todas estamos en la menopausia con bandas elásticas en la cintura y nuestra ropa deportiva, miras hacia arriba y no te quedan los atuendos que tenías el año pasado. Tengo que ser más consciente, no obsesivo, pero más consciente». «Pero Obama todavía está contando sus bendiciones, «Creo que mi piel todavía se siente saludable. Mi cabello todavía está en mi cabeza. Estas son las cosas por las que tengo que contar mis bendiciones».

El nuevo libro de Michelle Obama «The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times» estará disponible el 15 de noviembre.