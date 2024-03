Lomiiel se internacionaliza con tema “No se” junto a Chimbala

«Con más de cinco temas sonando en la radio, los barrios y las plataformas digitales, Lomiiel lidera la sangre nueva del género urbano»

SANTO DOMINGO, RD.- La sangre nueva del movimiento urbano es inmensa, pero entre ella se destaca el cantante Lomiiel quien junto al veterano artista Chimbala graba el tema “No se” con el cual busca internacionalizar su carrera artística con una gran propuesta fresca, divertida y bien colorida.

El video del tema “No se” fue estrenó el 9 de marzo del presente año, filmado en el popular barrio dominicano Los Mina, por el veterano director Crea Fama Inc, el audiovisual cuenta con una calidad impecable, unos colores impresionantes tanto musical como visual y un grupo de maravillosas bailarinas que acompañan a Chimbala y Lomiiel.

Marcos Santana, nombre real del artista Lomiiel, cuenta con buenos números en las diferentes plataformas digitales gracias a la pegada que ha tenido a nivel nacional, además por haber colaborado con otros artistas de su género de gran aceptación y gran escala internacional.

De su parte, el romanense Lomiiel está dominando la radio nacional, las calles y las plataformas digitales con más de cinco temas pegados: Hay Lily, Sua Sua, Vuelate, Hoy si, No me la sube, Un volao y Taratatá, este último con diez millones de view en su versión Remix. La compañía detrás del proyecto es C. Macho Record quienes junto a Jesús La P han posicionado la carrera del novel talento en menos de dos años.

Lomiiel interpreta otros estilos musicales que lo hacen más comercial para de esta manera hacer la diferencia y conquistar otros mercados ya que desea representar su tierra natal en aguas extranjeras.

Próximamente estará realizando presentaciones en la zona norte de República Dominicana para luego realizar giras internacionales.